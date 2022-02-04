Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
4 февраля - Церемония открытия
04:05
5 февраля - Керлинг
Смешанные пары. Предварительный этап
11:45
5 февраля - Биатлон
Смешанная эстафета
14:25
5 февраля - Фристайл
Мужчины. Могул. Финальные соревнования
04.02.2022 10:27

Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных.
Текст: Анна Козина (Пекин)

Сегодня короткие программы представили мужчины одиночники и спортивные пары. Танцевальные дуэты показали ритм-танец.
"Накипело": российские фигуристы о реакции на столкновение с американцами на разминке

По регламенту за первое место в каждом из восьми видов программы команда получает 10 очков, за последнее - 1. Марк Кондратюк занял третье место (8 баллов), парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми (по 9 баллов).

Таким образом сборная России набрала 26 очков и отстает от американцев на два балла после трех видов командного турнира.

Положение команд (после 3 видов из 8):
  • 1. США - 28
  • 2. Россия - 26
  • 3. Китай - 21
  • 4. Япония - 20
  • 5. Италия - 18
  • 6. Канада - 16
  • 7. Грузия - 15
  • 8. Чехия - 12
  • 9. Украина - 4
  • 10. Германия - 3
Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче команда Евгения Бобарико уверенно одолела швейцарок - 5:2. Следующий матч россиянки проведут 5 февраля против США

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Сборная России по хоккею провела первую тренировку в олимпийском Пекине. А после нее к журналистам вышел капитан команды Вадим Шипачев, который был выбран одним из знаменосцев на церемонию открытия

Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением МОК провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. Игры в Пекине не откладываются, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов

Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха

Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха

Накануне старта Олимпийских игр в Пекине собеседником "РГ" стал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он рассказал, как проходила подготовка к ОИ, за кого он будет болеть, а также ответил на вопрос, сколько надо потратить, чтобы стать чемпионом, призером Игр