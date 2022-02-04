Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Сегодня короткие программы представили мужчины одиночники и спортивные пары. Танцевальные дуэты показали ритм-танец.

По регламенту за первое место в каждом из восьми видов программы команда получает 10 очков, за последнее - 1. Марк Кондратюк занял третье место (8 баллов), парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми (по 9 баллов).

Таким образом сборная России набрала 26 очков и отстает от американцев на два балла после трех видов командного турнира.

Положение команд (после 3 видов из 8):