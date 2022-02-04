Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Сегодня короткие программы представили мужчины одиночники и спортивные пары. Танцевальные дуэты показали ритм-танец.
По регламенту за первое место в каждом из восьми видов программы команда получает 10 очков, за последнее - 1. Марк Кондратюк занял третье место (8 баллов), парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми (по 9 баллов).
Таким образом сборная России набрала 26 очков и отстает от американцев на два балла после трех видов командного турнира.
- 1. США - 28
- 2. Россия - 26
- 3. Китай - 21
- 4. Япония - 20
- 5. Италия - 18
- 6. Канада - 16
- 7. Грузия - 15
- 8. Чехия - 12
- 9. Украина - 4
- 10. Германия - 3
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