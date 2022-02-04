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04.02.2022 07:00

Шипачев о том, что понесет знамя на Церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в олимпийском Пекине. А после нее к журналистам вышел капитан команды Вадим Шипачев, которого накануне выбрали одним из знаменосцев на сегодняшнюю церемонию открытия.

Вадим, вас назначили знаменосцем на церемонию открытия. Большое событие…

Вадим Шипачев: Согласен, такое раз в жизни бывает. Должно повезти, чтобы такое произошло.

Как отреагировали в команде?

Вадим Шипачев: Ребята поздравили, сказали "здорово".

Как вам сообщили эту новость?

Вадим Шипачев: Вчера из руководства позвонили, сказали "так и так". Я очень обрадовался.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Чтобы назначили знаменосцем, должно не просто повезти. Заслуги еще учитываются…

Вадим Шипачев: Ну, какие заслуги. У нас командный вид спорта, а не индивидуальный. Команда всегда выигрывает и проигрывает.

То есть, вы понесете флаг, как капитан сборной?

Вадим Шипачев: Думаю, да.

Есть плохая примета по поводу знаменосцев. Мол, они потом не могут "золото" выиграть. Не верите в такое?

Вадим Шипачев: Нет, не верю.

То есть, приехали за чемпионством сюда?

Вадим Шипачев: Да, у нас есть такая задача.

Как взаимодействия с партнерами? В основу недавно "подняли" вашего коллегу по "Динамо" Станислава Галиева…

Вадим Шипачев: Стас здорово себя проявил. В хорошей форме сейчас находится.

Как вообще прошла первая тренировка?

Вадим Шипачев: Два дня не катались, сегодня покатались. Сейчас было 45 минут по регламенту. Сейчас в зал пойдем.

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