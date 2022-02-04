Шипачев о том, что понесет знамя на Церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает
Вадим, вас назначили знаменосцем на церемонию открытия. Большое событие…
Вадим Шипачев: Согласен, такое раз в жизни бывает. Должно повезти, чтобы такое произошло.
Как отреагировали в команде?
Вадим Шипачев: Ребята поздравили, сказали "здорово".
Как вам сообщили эту новость?
Вадим Шипачев: Вчера из руководства позвонили, сказали "так и так". Я очень обрадовался.
Чтобы назначили знаменосцем, должно не просто повезти. Заслуги еще учитываются…
Вадим Шипачев: Ну, какие заслуги. У нас командный вид спорта, а не индивидуальный. Команда всегда выигрывает и проигрывает.
То есть, вы понесете флаг, как капитан сборной?
Вадим Шипачев: Думаю, да.
Есть плохая примета по поводу знаменосцев. Мол, они потом не могут "золото" выиграть. Не верите в такое?
Вадим Шипачев: Нет, не верю.
То есть, приехали за чемпионством сюда?
Вадим Шипачев: Да, у нас есть такая задача.
Как взаимодействия с партнерами? В основу недавно "подняли" вашего коллегу по "Динамо" Станислава Галиева…
Вадим Шипачев: Стас здорово себя проявил. В хорошей форме сейчас находится.
Как вообще прошла первая тренировка?
Вадим Шипачев: Два дня не катались, сегодня покатались. Сейчас было 45 минут по регламенту. Сейчас в зал пойдем.
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