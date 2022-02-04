Спустя четыре года мужская сборная России постарается повторить успех Игр-2018

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине привлекает огромное внимание со стороны болельщиков и экспертов.

Несмотря на то что в Играх не примут участие профессионалы из Национальной хоккейной лиги, в составе команд-участниц будет на кого посмотреть.

Правда, с учетом непростой ситуации с коронавирусом даже Международный олимпийский комитет вынужден был перестраховаться и опубликовал доработанный регламент проведения хоккейного турнира. По сообщению пресс-службы МОК, заявки команд будут утверждены не позднее чем за два часа до старта первого матча.

При этом по ходу турнира игроки могут быть перемещены из основного списка в запасной и обратно. Эти изменения должны происходить не позднее чем за пять часов до начала конкретного поединка. Для того чтобы игра состоялась, в составе каждой команды должны быть не менее 15 полевых игроков и двух вратарей.

Если какая-либо команда не наберет достаточное количество игроков, ей будет засчитано техническое поражение в матче. В случае если на лед не могут выйти обе сборные, в протоколе фиксируется ничья, но очков не получает никто.

Это правило действует на групповом этапе. В плей-офф если обе команды не наберут достаточное количество игроков для участия в матче, то победа будет присуждена сборной, занявшей более высокое место на групповом этапе. Основная заявка каждой мужской сборной состоит из 25 фамилий, а еще шесть игроков будут находиться в Пекине в статусе запасных.

Согласно решению, обе встречи за медали ("бронзу" и "золото") могут быть отменены лишь в том случае, если одна или обе сборные из каждой пары не смогут выставить на игру полноценный состав. Для участия в матче команде необходимо иметь в заявке по меньшей мере 17 здоровых хоккеистов.

Если же эти условия удовлетворены не будут, в силу вступят те самые новые поправки. Медали будут распределены между четырьмя сборными, пробившимися в полуфинал турнира. По комплекту бронзовых медалей получат команды, которые должны были бороться за третье место. Золотые же награды достанутся обеим сборным-финалистам.

Есть еще один любопытный пункт: в случае если количество положительных тестов превысит допустимые нормы только у одного из финалистов, то его заменит победитель матча за бронзовые медали.

Фавориты на бумаге

Что касается сборной России, то ее капитаном в Пекине будет нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев.

В качестве ассистентов выбраны защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск), а также форвард Сергей Андронов (ЦСКА).

Сборная России в девятый раз примет участие в хоккейном турнире Олимпиады. Дважды (в 1992 и 2018 годах) россияне выступали под олимпийским флагом и оба раза становились чемпионами.

Больше золотых медалей отечественные хоккеисты в новейшей истории не выигрывали. Было "серебро" в Нагано-1998 и "бронза" в Солт-Лейк-Сити-2002.

Четыре года назад в Пхенчхане сборная России (ОКР) в финале в овертайме обыграла сборную Германии.

В этом году наши парни также в числе фаворитов у букмекеров.

Шансы россиян на победу оцениваются 1 к 2,62. Основными соперниками россиян считаются команды Финляндии и Швеции. Сделать ставку на победу финнов можно за 5,00, а успех Швеции оценен в 5,50. А вот в канадцев не верят. Ставки на победу "Кленовых листьев" доступны по котировке 7,90. С коэффициентом 9,00 можно поставить на успех Чехии. Если хоккейный чемпионат выиграет команда США, сыграет ставка с коэффициентом 16,00, а победа Швейцарии идет за 26,00.

Есть еще и вариант из области фантастики. Если чемпионом Игр по хоккею станет сборная Китая, то смельчак, сделавший ставку, может озолотиться - 1 к 1000!

Как будут играть в Пекине

На групповом этапе олимпийского турнира сборные разбиты на три группы:

Группа А: Китай, Канада, США, Германия.

Группа В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Турнир по хоккею на Олимпиаде-2022 среди мужчин состоится с 9 по 20 февраля 2022 года. Соревнования пройдут в 5 этапов:

Матчи группового этапа - с 9 по 13 февраля.

Так, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Победители групп А, В и С выйдут в четвертьфинал Олимпийских игр-2022. Также в 1/4 финала попадет сборная, показавшая лучший результат среди всех команд, занявших второе место. Квалификация плей-офф - 15 февраля. На данной стадии сыграют все остальные участники, занявшие вторые места. К ним присоединятся третьи и четвертые команды со всех групп. Победители четырех пар выйдут в следующий раунд.

Четвертьфиналы - 16 февраля. Победители своих групп сыграют с командами, преодолевшими квалификацию плей-офф.

Полуфиналы - 18 февраля. По итогам этих встреч два счастливчика попадут в решающую игру олимпийского турнира, а проигравшие сразятся в матче за третье место. Эта встреча пройдет 19 февраля.

Финал - 20 февраля. Начало "золотого" матча - в 12.10 по московскому времени.