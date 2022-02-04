Стали известны знаменосцы сборной Беларуси на открытии Олимпиады

Конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Нифонтова будут знаменосцами белорусской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

"Для нас большая честь нести наш государственный флаг на церемонии открытия Игр в Пекине", - отметили спортсмены.

Головатюк - чемпион и рекордсмен Беларуси в конькобежном спорте. Он принимал участие на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В свою очередь Нифонтова участвовала на этапах Кубка мира на дистанции 500 метров и является призером первенства планеты среди студентов.

Напомним, что церемония открытия Игр-2022 пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию.