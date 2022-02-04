Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
4 февраля - Церемония открытия
04:05
5 февраля - Керлинг
Смешанные пары. Предварительный этап
11:45
5 февраля - Биатлон
Смешанная эстафета
14:25
5 февраля - Фристайл
Мужчины. Могул. Финальные соревнования
04.02.2022 14:40

Стали известны знаменосцы сборной Беларуси на открытии Олимпиады

Текст: Артур Нанян
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Нифонтова будут знаменосцами белорусской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

"Для нас большая честь нести наш государственный флаг на церемонии открытия Игр в Пекине", - отметили спортсмены.

Головатюк - чемпион и рекордсмен Беларуси в конькобежном спорте. Он принимал участие на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В свою очередь Нифонтова участвовала на этапах Кубка мира на дистанции 500 метров и является призером первенства планеты среди студентов.

Напомним, что церемония открытия Игр-2022 пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция

Сегодня в Пекине стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония открытия проходит на Национальном стадионе, также известном как "Птичье гнездо". "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия

Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми

Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче команда Евгения Бобарико уверенно одолела швейцарок - 5:2. Следующий матч россиянки проведут 5 февраля против США

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Сборная России по хоккею провела первую тренировку в олимпийском Пекине. А после нее к журналистам вышел капитан команды Вадим Шипачев, который был выбран одним из знаменосцев на церемонию открытия