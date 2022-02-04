В Греции во время футбольного матча умер 21-летний игрок

Трагичный случай произошел в Афинах во время встречи третьего дивизиона юго-восточного дивизиона между греческими командами "Илиуполи" и "Эрмионид".

Футболист "Илиуполи" Александрос Лампис, отыгравший в поединке всего пять минут, в одном из эпизодов потерял сознание из-за сердечного приступа и рухнул на газон. К игроку сразу бросились медики, пытаясь реанимировать его в ожидании машины скорой помощи.

Как сообщают греческие СМИ, скорая помощь добиралась до арены, где проходил матч, около 20 минут, а на стадионе не оказалось дефибриллятора. Спасти 21-летнего Ламписа врачам так и не удалось.