Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов
Чемпионка Европы, 15-летняя Камила Валиева выступит в субботу в короткой программе у женщин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан российской сборной Никита Кацалапов.
Напомним, что после первого дня соревнований наша команда идет второй, уступая американцем два балла (26 против 28).
- Мы провели замечательный день. Все члены нашей сборной выступили достойно, мы ждем выступления девочек в короткой программе. Уверен, что Камила справится, она замечательно готова. В этом нет никаких сомнений, - заявил Кацалапов. - А тем, кто сегодня выступал в короткой программе, нужно отдохнуть и катать дальше.
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми
Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры
Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением МОК провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. Игры в Пекине не откладываются, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов