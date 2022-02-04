Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов

Чемпионка Европы, 15-летняя Камила Валиева выступит в субботу в короткой программе у женщин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан российской сборной Никита Кацалапов.

Напомним, что после первого дня соревнований наша команда идет второй, уступая американцем два балла (26 против 28).

- Мы провели замечательный день. Все члены нашей сборной выступили достойно, мы ждем выступления девочек в короткой программе. Уверен, что Камила справится, она замечательно готова. В этом нет никаких сомнений, - заявил Кацалапов. - А тем, кто сегодня выступал в короткой программе, нужно отдохнуть и катать дальше.