Жамнов: Сборная все время летает отдельным чартером, а тут такую шумиху подняли

Сборная России по хоккею сегодня провела первую тренировку после прилета в олимпийский Пекин. А после занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей команды Алексей Жамнов.

Как настроение в команде?

Алексей Жамнов: Все нормально. Были сомнительные тесты. Не знаю, как у нас брали, здесь, наверное, по-другому. Но в итоге пришла информация, что у всех тесты отрицательные.

Удивились всей этой истории с отдельным рейсом для хоккейной сборной?

Алексей Жамнов: Такую шумиху подняли из-за этого самолета. Я в штабе сборной с 2015 года. И все время сборная России по хоккею летала чартером. Везде, на все соревнования. Сейчас то же самое, но раздули из этого непонятно что. Может, кому-то это нужно. Нам это не нужно. Был запланирован самолет, мы на нем и полетели. Надо отдать должное ОКР и сказать им большое спасибо, что они сделали еще один рейс. Но создавать из этого столько негатива - это смешно.

Читали заявление конькобежца Захарова об этом?

Алексей Жамнов: Было неприятно, конечно. Но прежде чем делать такие заявления, надо знать всю подноготную. Еще раз повторюсь, ОКР создал все условия. Другие ребята полетели в комфортных условиях. Надо видеть положительное. А у нас ищут только негатив. Третьи сутки не могут успокоиться с этим самолетом. Мы вообще про хоккей или самолеты разговариваем?

Пойдете на церемонию открытия?

Алексей Жамнов: Посмотрим, как все будет складываться. У нас еще много работы, тренерскому штабу многое нужно сделать. А дальше посмотрим.

Рады, что капитана сборной Вадима Шипачева выбрали знаменосцем?

Алексей Жамнов: Это большая ответственность, честь, представлять нашу страну на открытии. Приятно для нас.

Пока неясно, будет ли завтра у нашей сборной товарищеский матч против Латвии. Он вообще нужен?

Алексей Жамнов: Любой товарищеский матч даст больше ответов на все вопросы. То, над чем мы работали в Новогорске, будет сразу понятно и видно. Когда играешь между собой и против соперника - две разные вещи.

А какие у вас остались вопросы?

Алексей Жамнов: Вопросов много. Хотели посмотреть те все варианты, тактические решения, которые объясняли игрокам, чтобы они нам это все показали в матче с Латвией. Когда они играют друг против друга, они друг друга знают. Это немного другое.

Почему сегодня не было на тренировке Сергея Федорова?

Алексей Жамнов: У него был сомнительный тест, но сейчас он получил отрицательный.

Показалось, что сегодня всем руководил Алексей Кудашов…

Алексей Жамнов: У нас выстроены роли. У каждого свой фронт работ. Все обговариваем перед тренировкой. Игроки прекрасно знают, кто у нас за что отвечает. Когда много дирижеров на льду, это неправильно. Есть один человек, который все контролирует, а мы смотрим, подсказываем.