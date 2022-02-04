Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
4 февраля - Церемония открытия
04:05
5 февраля - Керлинг
Смешанные пары. Предварительный этап
11:45
5 февраля - Биатлон
Смешанная эстафета
14:25
5 февраля - Фристайл
Мужчины. Могул. Финальные соревнования
04.02.2022 10:10

Жамнов: Сборная все время летает отдельным чартером, а тут такую шумиху подняли

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сборная России по хоккею сегодня провела первую тренировку после прилета в олимпийский Пекин. А после занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей команды Алексей Жамнов.

Как настроение в команде?

Алексей Жамнов: Все нормально. Были сомнительные тесты. Не знаю, как у нас брали, здесь, наверное, по-другому. Но в итоге пришла информация, что у всех тесты отрицательные.

Удивились всей этой истории с отдельным рейсом для хоккейной сборной?

Алексей Жамнов: Такую шумиху подняли из-за этого самолета. Я в штабе сборной с 2015 года. И все время сборная России по хоккею летала чартером. Везде, на все соревнования. Сейчас то же самое, но раздули из этого непонятно что. Может, кому-то это нужно. Нам это не нужно. Был запланирован самолет, мы на нем и полетели. Надо отдать должное ОКР и сказать им большое спасибо, что они сделали еще один рейс. Но создавать из этого столько негатива - это смешно.

Читали заявление конькобежца Захарова об этом?

Алексей Жамнов: Было неприятно, конечно. Но прежде чем делать такие заявления, надо знать всю подноготную. Еще раз повторюсь, ОКР создал все условия. Другие ребята полетели в комфортных условиях. Надо видеть положительное. А у нас ищут только негатив. Третьи сутки не могут успокоиться с этим самолетом. Мы вообще про хоккей или самолеты разговариваем?

Пойдете на церемонию открытия?

Алексей Жамнов: Посмотрим, как все будет складываться. У нас еще много работы, тренерскому штабу многое нужно сделать. А дальше посмотрим.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Илья Ковальчук: Самое сложное - сообщать игроку, что он не едет на Олимпиаду

Рады, что капитана сборной Вадима Шипачева выбрали знаменосцем?

Алексей Жамнов: Это большая ответственность, честь, представлять нашу страну на открытии. Приятно для нас.

Пока неясно, будет ли завтра у нашей сборной товарищеский матч против Латвии. Он вообще нужен?

Алексей Жамнов: Любой товарищеский матч даст больше ответов на все вопросы. То, над чем мы работали в Новогорске, будет сразу понятно и видно. Когда играешь между собой и против соперника - две разные вещи.

А какие у вас остались вопросы?

Алексей Жамнов: Вопросов много. Хотели посмотреть те все варианты, тактические решения, которые объясняли игрокам, чтобы они нам это все показали в матче с Латвией. Когда они играют друг против друга, они друг друга знают. Это немного другое.

Почему сегодня не было на тренировке Сергея Федорова?

Алексей Жамнов: У него был сомнительный тест, но сейчас он получил отрицательный.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Третьяк назвал задачи российских хоккеистов на Олимпиаде

Показалось, что сегодня всем руководил Алексей Кудашов…

Алексей Жамнов: У нас выстроены роли. У каждого свой фронт работ. Все обговариваем перед тренировкой. Игроки прекрасно знают, кто у нас за что отвечает. Когда много дирижеров на льду, это неправильно. Есть один человек, который все контролирует, а мы смотрим, подсказываем.

Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми

Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Российские хоккеистки с победы стартовали на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире в Пекине. В первом матче команда Евгения Бобарико уверенно одолела швейцарок - 5:2. Следующий матч россиянки проведут 5 февраля против США

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Шипачев о том, что понесет знамя на церемонии открытия: Такое раз в жизни бывает

Сборная России по хоккею провела первую тренировку в олимпийском Пекине. А после нее к журналистам вышел капитан команды Вадим Шипачев, который был выбран одним из знаменосцев на церемонию открытия

Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением МОК провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. Игры в Пекине не откладываются, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов