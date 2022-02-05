Фристайлисты Новицкий и Андреев попали в финал соревнований в могуле на ОИ

Россияне Никита Новицкий и Никита Андреев сумели пройти в финал соревнований по фристайлу в дисциплине могул.

В субботу прошла вторая квалификация в могуле, в которой определились все участники финала. С первой попытки оба российских спортсмена не сумели пройти в решающую стадию соревнований.

Второй попыткой оба воспользовались. Новицкий показал шестой результат, а Андреев по ходу своей попытки столкнулся с трудностями - у него порвался ремешок на палке. Но в итоге он сумел без потери скорости и техники добраться до финиша и стал девятым.

Финал состоится через несколько часов.