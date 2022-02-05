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05.02.2022 08:38
Рубрика: Спорт

Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирил Капризов поддержал пропускающего Матч всех звезд НХЛ Александра Овечкина, переодевшись на один из конкурсов в его свитер.

Овечкин из-за положительного теста на коронавирус не смог принять участия в звездном уик-энде, который проходит в Лас-Вегасе.

Однако к удивлению многих он все же принял участие в одном из конкурсов. Оказалось, что так решил поддержать соотечественника форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов, спародировав Овечкина и выйдя на лед в его игровом свитере.

Капризов реализовал буллит, сорвав овации трибун.

Отреагировал на это и сам Овечкин на своей странице в Twitter. "Неплохо", - отметил один из лучших снайперов лиги.

Остались довольны и в "Вашингтоне". В клубном аккаунте отреагировали на поступок Капризова: "Не против, если мы заберем его себе?"

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