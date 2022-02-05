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05.02.2022 18:01

Нет в мире спортсменки, равной почти 50-летней немецкой конькобежке Клаудии Пехштайн, для которой Игры в Пекине - восьмые

Страшно сказать: впервые 19-летняя Клаудиа Пехштайн вышла на лед в олимпийском Альбервилле в 1992-м году. Родилась в ГДР и даже долгие годы спустя пятикратная олимпийская чемпионка, шестикратная победительниц первенств мира вполне прилично говорила по-русски. Была и осталась к нам, россиянам, исключительно дружелюбна. Летом 2009 года через три дня после вручения в Италии премии Fair Play за безупречное поведение на протяжении всей спортивной карьеры, Клаудиа была дисквалифицирована. Никакого допинга, просто в крови участницы Игр-1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 обнаружены "аномальные явления в крови". А мы только-только поговорили в прекрасном итальянском саду об участии Пехштайн в Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
Текст: Николай Долгополов

И Пехштайн гневно опровергла обвинения, обратившись в Высший арбитражный суд в Лозанне. Но, знаете, не только над российскими спортсменами творили несправедливость. Доказательств применения запрещенных веществ - никаких, однако, даже настойчивая и упорная Клуадиа проиграла суд сначала в Швейцарии, потом в Германии. К Играм-2010 в Ванкувере дисквалифицированную с непонятной формулировкой немку не допустили.

Фото: Getty Images
В Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

У других опустились бы руки-ноги, но для Пехштайн борьба за оправдание превратились в дело жизни. И уже после Ванкувера ее невиновность была установлена комиссией солидных врачей. Найдена и причина аномальных изменений в крови - наследственная болезнь.

Казалось, когда тебе под сорок, вновь вставать на коньки поздно. Для кого угодно, но не для Клаудии Пехштайн. Она приехала в Сочи, и я имел честь с удовольствием поздравить ее с четвертым местом в беге на 3000 метров на нашей Олимиаде-2014. Несмотря на все испытания, несправедливости и гонения, Клаудиа оставалась милой, улыбчивой и очень привлекательной.

А еще она и не думала вешать коньки на гвоздь. Наверняка в ее доме никаких гвоздей и не было. Зато оставалось желание снова погреться у олимпийского огня, что она и сделала, попав в сборную Германии на Игры-2018 в Пхенчхане, где выступила в командной гонке. Но чтобы "дожить" до Пекина… Через день после окончания Игр-2022 Пехштайн отпразднует 50-летие! И последнее, 20-е место на дистанции 3000 метров в Пекине видится в этом конкретным случае великой победой. Позади восемь Олимпиад - абсолютный рекорд для женщин, а с Ванкувером могло бы быть и девять.

Пехштайн долгие годы судилась с Международным Союзом конькобежцев, требуя компенсации в 5 миллионов евро. Пока все суды проиграны. Но это только пока…

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