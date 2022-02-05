В субботу на Олимпиаде в Пекине разыграют первые медали

Определятся чемпионы в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу. Во всех видах примут участие российские спортсмены.

Первый комплект наград Игр-2022 будет разыгран в лыжных гонках. Женщины выйдут на старт скиатлона в 10.45 по московскому времени. В этом виде все наши надежды связаны с Натальей Непряевой, Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Анастасией Рыгалиной. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой интереснейшей гонки.

Вторым видом программы, в котором разыграют награды, станет конькобежный спорт. В 11.30 женщины начнут определять сильнейших на дистанции 3000 м. В этом виде нашу страну представляют Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Также в субботу пройдет первая гонка в биатлоне. В 12.00 будет дан старт смешанной эстафете. В составе российской команды все сильнейшие - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. За событиями этой эстафеты следите в онлайн-трансляции "РГ".

А 14.35 начнут борьбу за награды "летающие лыжницы". В женских соревнованиях по прыжкам с трамплина нашу команду представляют Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Софья Тихонова, Ирма Махиня.

Определятся призеры в могуле (фристайл), финальные соревнования у мужчин в котором начнутся в 15.40. В соревнованиях выступят два россиянина - Никита Новицкий и Никита Андреев.

Последний комплект медалей будет разыгран в смешанной эстафете в шорт-треке.

Помимо этого свой второй матч на хоккейном турнире проведет российская женская сборная. Соперницы - команда США, одни из лидеров мирового женского хоккея.

Начнут борьбу за награды и саночники, где мы будем переживать за Романа Репилова и Семена Павличенко.