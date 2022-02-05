В субботу на Олимпиаде в Пекине разыграют первые медали
Определятся чемпионы в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу. Во всех видах примут участие российские спортсмены.
Первый комплект наград Игр-2022 будет разыгран в лыжных гонках. Женщины выйдут на старт скиатлона в 10.45 по московскому времени. В этом виде все наши надежды связаны с Натальей Непряевой, Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Анастасией Рыгалиной. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой интереснейшей гонки.
Вторым видом программы, в котором разыграют награды, станет конькобежный спорт. В 11.30 женщины начнут определять сильнейших на дистанции 3000 м. В этом виде нашу страну представляют Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.
Также в субботу пройдет первая гонка в биатлоне. В 12.00 будет дан старт смешанной эстафете. В составе российской команды все сильнейшие - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. За событиями этой эстафеты следите в онлайн-трансляции "РГ".
А 14.35 начнут борьбу за награды "летающие лыжницы". В женских соревнованиях по прыжкам с трамплина нашу команду представляют Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Софья Тихонова, Ирма Махиня.
Определятся призеры в могуле (фристайл), финальные соревнования у мужчин в котором начнутся в 15.40. В соревнованиях выступят два россиянина - Никита Новицкий и Никита Андреев.
Последний комплект медалей будет разыгран в смешанной эстафете в шорт-треке.
Помимо этого свой второй матч на хоккейном турнире проведет российская женская сборная. Соперницы - команда США, одни из лидеров мирового женского хоккея.
Начнут борьбу за награды и саночники, где мы будем переживать за Романа Репилова и Семена Павличенко.
Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине
Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Огонь Олимпиады на Национальном стадионе, известном под названием "Птичье гнездо", зажгли довольно необычным способом. Главным символом Игр стал такой же факел, какой использовали во время эстафеты
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми