Первая лыжная трасса Александра Большунова - в его родном селе Подывотье в Брянской области. Здесь Большунов впервые встал на лыжи и "доехал" на них до золотой олимпийской медали в Китае.

Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золотую и серебряную медали в скиатлоне в Пекине. Золото Большунова - первое для него на Олимпийских играх и первое для российской команды на этих Играх. И Большунов, и Спицов не избежали падений на трассе, но это не помешало им прийти к финишу с большим отрывом от соперников.

- Сегодня все сложилось идеально. Падение было, но, наверное, оно должно было случиться, потому что после него я успокоился. Рад, что все сложилось именно так, - сказал Большунов в интервью Первому каналу сразу после 30-километровой гонки.

А первые гонки Большунова проходили в его родном селе Подывотье, в лесу, фактически на границе России и Украины. Сейчас эта тема - горячая, но в большуновском детстве - наш олимпийский чемпион родился 31 декабря 1996-го - пограничный вопрос не стоял так остро.

Отец Александра Большунова - Александр Большунов-старший - в одном из интервью признавался: "Меня из Подывотья палкой не выгонишь. Как жили, так и живем". У его сына постоянно соревнования, но при любой возможности он старается приехать домой.

Большунов-старший делал небольшую просеку в лесу, а Большунов-младший с сестрой Анастасией трассу убирали. После этого можно было кататься классикой. Отец олимпийского чемпиона и сейчас поддерживает трассу в порядке, а весной делает вот такую трассу для тренировок в огороде:

В Великую Отечественную в этих брянских лесах воевали партизаны Михаила Наумова и Сидора Ковпака. Они постоянно наносили немцам серьезный урон. 80 лет назад, зимой 1942-го, немецкое командование сняло с фронта, где и так усиливалось давление со стороны Красной армии, несколько дивизий. Все только ради того, чтобы прекратить постоянные потери в тылу. Партизанам удалось уйти на север, но гитлеровцы организовали в местных селах карательные операции. В них усердствовали мадьярские части вермахта при поддержке местных полицаев.

Е. Ведешина, крестьянка Севского района, в котором находится Подывотье, вспоминала после войны: "Это было в мае 1942 года. Я и почти все жители ушли в лес. Туда следовали и эти головорезы. Они расстреляли и замучили 350 человек, в том числе и мои дети были замучены: дочь Нина 11 лет, Тоня 8 лет, маленький сын Витя 1 год и сын Коля 5 лет. Я осталась чуть жива под трупами своих детей".

Жители самого Подывотья также пытались скрыться в лесу, но их выдал кто-то из местных полицаев. Фашисты расстреляли 138 человек, в том числе 79 детей. Поляну, где казнили матерей и их детей, с тех пор называют Битые. И каждый год в конце мая на поляне у братских могил и памятника служат заупокойную панихиду.

Кажется, после того, что происходило в этих местах в Великую Отечественную, жизнь здесь должна была остановиться. Печи вместо сожженных деревень. Братские могилы по лесам и полям. И безмолвное горе.

Какие-то села действительно остались только на старых картах. Но Подывотье восстановили. По нынешним меркам это крупное село - почти полтысячи человек. И в русской деревне, не раз всеми похороненной, продолжают появляться герои.

- Из деревенского парня мы вылепили такое, что пусть другие еще постараются. Что сам умел по жизни, ко всему и его привлекал в детстве, - говорил "Спорт-Экспрессу" Александр Большунов-старший. - Когда сына нет в деревне, все равно чищу трассу, вдруг приедет. Соседи меня считают чокнутым. Зато у сына такие результаты. Ради этого стоит жить. А деньги - не манна небесная, мне они были никогда не нужны.