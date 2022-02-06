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Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Пары (произвольная программа). Танцы (произвольный танец). Женщины (произвольная программа)
6:55
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл
7:05
Хоккей
Женщины. Россия - Канада. Предварительный этап. Группа "А"
8:40
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
06.02.2022 23:30

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Сегодня в шорт-треке будет разыграно два комплекта наград. Фото: REUTERS
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Сегодня в шорт-треке будет разыграно два комплекта наград. Фото: REUTERS Сегодня в шорт-треке будет разыграно два комплекта наград. Фото: REUTERS

7 февраля, понедельник, Первый

06.35. Фигурное катание. Команды. Финальный вид. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

01.00 - 02.05 (в ночь с 7 на 8 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

11.30 - 14.00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Женщины. Россия - Канада. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

10.00. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обозрение.

11.25. Скоростной бег на коньках. Женщины. 1500 м. Прямая трансляция.

12.50 - 13.50, 14.30 Перекличка трансляций с олимпийских арен.

"Матч! Страна"

08.25. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Прямая трансляция.

14.25. Шорт-трек. (14.30). Женщины. 500 м. Четвертьфинал. (14.45). Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал. (15.10). Женщины. 500 м. Полуфинал. (15.20). Мужчины. 1000 м. Полуфинал. (15.45). Женщины. 500 м. Финал. (15.55). Мужчины. 1000 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

07.00. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Прямая трансляция.

14.45. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. 1-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Финляндия - Швейцария. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

07.00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал. Прямая трансляция.

09.30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 2-я, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.40. Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные команды. 1-я и 2-я, финальная попытки. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Женщины. 2-й заезд. Прямая трансляция.

8 февраля, вторник, Первый

13.15 - 15.30. Лыжные гонки. Индивидуальный спринт свободным стилем. (13.30). Женщины. 1/4 финала. (13.55). Мужчины. 1/4 финала. (14.25). Женщины. 1/2 финала. (14.35). Мужчины. 1/2 финала. (14.45). Женщины. Финал. (15.00). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

00.00 - 01.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

04.15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.

11.25 - 14.00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.55. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финальная сессия. Прямая трансляция.

06.10. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. США - Канада. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

Фото: ТАСС
Большунов: На последнем круге наворачивались слезы, вот оно - чемпионское золото

09.25. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы. Прямая трансляция.

11.25 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен по разным видам программы.

13.25. Коньки. Мужчины. 1500 м. Прямая трансляция.

14.50. Санный спорт. Женщины. 3-й заезд. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

16.40. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. 4-й, финальный заезд. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.00. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине завершился второй соревновательный день Олимпийских игр. Усилиями лыжника Александра Большунова российская команда заработала первую золотую медаль. Серебро для команды выиграл Денис Спицов, а Анастасия Смирнова стала обладательницей бронзы

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, серебряным призером стала американка Джелин Кауф

Большунов: На последнем круге наворачивались слезы, вот оно - чемпионское золото

Большунов: На последнем круге наворачивались слезы, вот оно - чемпионское золото

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон и завоевал первое олимпийское золото в карьере. "Когда минутный стал отрыв, понял - пора уже немного покайфовать", - рассказал он после финиша

Лыжник Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона и принес российской сборной первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевал еще один россиянин Денис Спицов