Компас ТВ: Где будем смотреть

7 февраля, понедельник, Первый

06.35. Фигурное катание. Команды. Финальный вид. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

01.00 - 02.05 (в ночь с 7 на 8 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

11.30 - 14.00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Женщины. Россия - Канада. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

10.00. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обозрение.

11.25. Скоростной бег на коньках. Женщины. 1500 м. Прямая трансляция.

12.50 - 13.50, 14.30 Перекличка трансляций с олимпийских арен.

"Матч! Страна"

08.25. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Прямая трансляция.

14.25. Шорт-трек. (14.30). Женщины. 500 м. Четвертьфинал. (14.45). Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал. (15.10). Женщины. 500 м. Полуфинал. (15.20). Мужчины. 1000 м. Полуфинал. (15.45). Женщины. 500 м. Финал. (15.55). Мужчины. 1000 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

07.00. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Прямая трансляция.

14.45. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. 1-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Финляндия - Швейцария. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

07.00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал. Прямая трансляция.

09.30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. 2-я, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.40. Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные команды. 1-я и 2-я, финальная попытки. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Женщины. 2-й заезд. Прямая трансляция.

8 февраля, вторник, Первый

13.15 - 15.30. Лыжные гонки. Индивидуальный спринт свободным стилем. (13.30). Женщины. 1/4 финала. (13.55). Мужчины. 1/4 финала. (14.25). Женщины. 1/2 финала. (14.35). Мужчины. 1/2 финала. (14.45). Женщины. Финал. (15.00). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

00.00 - 01.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

04.15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.

11.25 - 14.00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.55. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финальная сессия. Прямая трансляция.

06.10. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. США - Канада. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы. Прямая трансляция.

11.25 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен по разным видам программы.

13.25. Коньки. Мужчины. 1500 м. Прямая трансляция.

14.50. Санный спорт. Женщины. 3-й заезд. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Предв. этап. Группа "А". Прямая трансляция.

16.40. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. 4-й, финальный заезд. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.00. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.