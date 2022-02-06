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06.02.2022 07:28

Новая Зеландия взяла первое золото в истории зимних Олимпиад

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В воскресенье на Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект медалей у сноубордистов в слоупстайле среди женщин. Первое место заняла новозеландская спортсменка Зои Садовски-Синнотт. Она показала результат 92,88 балла.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Серебряным призером стала американка Джулия Марино (87,68 балла). Тройку призеров замкнула Тесс Коди из Австралии.

В этой дисциплине не выступали российские спортсменки.

Отметим, что это первое золото зимних Игр в истории Новой Зеландии.

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