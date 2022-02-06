Новая Зеландия взяла первое золото в истории зимних Олимпиад

В воскресенье на Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект медалей у сноубордистов в слоупстайле среди женщин. Первое место заняла новозеландская спортсменка Зои Садовски-Синнотт. Она показала результат 92,88 балла.

Серебряным призером стала американка Джулия Марино (87,68 балла). Тройку призеров замкнула Тесс Коди из Австралии.

В этой дисциплине не выступали российские спортсменки.

Отметим, что это первое золото зимних Игр в истории Новой Зеландии.