06.02.2022 07:28
Новая Зеландия взяла первое золото в истории зимних Олимпиад
В воскресенье на Олимпийских играх в Пекине разыграли комплект медалей у сноубордистов в слоупстайле среди женщин. Первое место заняла новозеландская спортсменка Зои Садовски-Синнотт. Она показала результат 92,88 балла.
Серебряным призером стала американка Джулия Марино (87,68 балла). Тройку призеров замкнула Тесс Коди из Австралии.
В этой дисциплине не выступали российские спортсменки.
Отметим, что это первое золото зимних Игр в истории Новой Зеландии.
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день Олимпиады в Пекине
В первый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую награду на ОИ-2022 - она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль