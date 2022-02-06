Сборная России по мини-футболу стала серебряным призером чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата Европы. В финале турнира наша команда обиднейшим образом уступила Португалии, ведя 2:0 по ходу матча - 2:4.

Несмотря на поражение в финале, наша сборная провела фантастический турнир. После "бронзы" 2018 года в Любляне болельщики ждали от команды как минимум повторения того результата. А вышло так, что россияне превзошли все ожидания и завоевали титул.

Надо при этом признать, что после практически идеального выступления на групповой стадии, в которой подопечные Сергея Скоровича одержали три победы с разницей мячей 16-2, наступил небольшой спад. Трудным получился четвертьфинальный матч против Грузии (3:1), когда счет долгое время оставался ничейным. Ну а самой напряженной вышла игра с Украиной (3:2): ведя 3:1 с эффектным голом ударом через себя в исполнении Артема Ниязова, россияне чуть не упустили преимущество. При счете 3:2 за полторы минуты до конца встречи голкипер нашей сборной Дмитрий Путилов отразил пенальти. А так дело вполне могло дойти до дополнительного времени.

- Я ведь сам "наварил" этот пенальти - отдал неточный пас, после которого пошла атака украинцев. Хорошо, что все удачно закончилось. Все сами видели: встреча получилась сложной, соперник выбрал тактику с пятью полевыми, что заставило нас понервничать. Такой поединок очень выматывает, поскольку нужно держать усиленную концентрацию, - отметил после победы над Украиной Путилов.

Португальцы изначально считались одними из фаворитов турнира. Действующие чемпионы мира и Европы приехали в Нидерланды с единственной целью: защитить титул. Команда Жорже Браза едва не вылетела в полуфинале, но, уступая 0:2 испанцам, умудрилась отыграться и вырвать победу - 3:2.

Наша команда в очередной раз доказала, что является одной из лучших в мире

- Португалия - чемпион мира и Европы. Это самая точная и лучшая характеристика этой команды. Они давно шли к этому успеху и заслужили его. С большим уважением отношусь к их тренеру Браше, у нас с ним прекрасные отношения. Жорже многого добился, он не останавливается в развитии. Мне нравится, что его игроки всегда показывают зрелищный и атакующий футбол. А вообще я могу много говорить о тактических аспектах, но ясно одно - для победы в финале нужно показать свою лучшую игру и отдать все без остатка, - говорил перед финалом наставник российской сборной Сергей Скорович.

Уже по ходу первого тайма россияне усилиями Антона Соколова и Андрея Афанасьева повели 2:0. Пропустив сразу два мяча, как и в предыдущем матче, португальцы прибавили и еще до перерыва сократили отставание в счете - отличился Томаш Пако. Во второй половине соперник стал чаще угрожать нашим воротам и, в конце концов, добился своего. Благодаря дублю Андре Коэльо и голу Пэни Варелы португальцы во второй раз подряд стали чемпионами Европы.

Что касается российской сборной, то команда Сергея Скоровича упустила прекрасный шанс завоевать первое золото Евро с 1999 года. Тем не менее, выступление нашей команды можно назвать успешным. России в пятый раз в истории стала серебряным призером первенства Европы - это один из лучших показателей среди всех национальных сборных.

Остается добавить, что бронзовые медали чемпионата Европы завоевала Испания, в матче за третье место обыгравшая Украину (4:1). Испанцы - лучшая по числу медалей команда в истории первенства Европы: они семь раз завоевывали титул, дважды становились серебряными призерами турнира и четыре раза - бронзовыми.

Тем временем

Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии журнала FourFourTwo. В списке нет мест - все спортсмены были распределены по алфавиту. Из действующих игроков эксперты включили в рейтинг лишь семь человек: Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Мануэль Нойер, Томас Мюллер (оба - Германия), Неймар (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания) и англичанин Джейми Варди. Также в перечень вошли такие известные в прошлом футболисты как: Пеле, Гарринча, Роналдо, Роналдиньо (все - Бразилия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Дэвид Бекхэм (Англия), Эрик Кантона, Зинедин Зидан (оба - Франция), Йохан Кройф (Нидерланды), Эйсебио (Португалия), Диего Марадона (Аргентина), Андреа Пирло (Италия). Напомним, что Лев Яшин до сих пор остается единственным вратарем, получившим "Золотой мяч" (1963 год). В 2019 году издание France Football, вручающее "Золотой мяч", утвердило приз имени Льва Ивановича. Его первым обладателем стал голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон.