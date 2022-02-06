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06.02.2022 23:10

В Пекине выступил племянник погибшего в Ванкувере грузинского саночника

Текст: Анна Козина (Пекин)
Для Сабы Кумариташвили важен не результат, а сам факт участия в Олимпиаде. Фото: Getty Images
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8674)
Для Сабы Кумариташвили важен не результат, а сам факт участия в Олимпиаде. Фото: Getty Images Для Сабы Кумариташвили важен не результат, а сам факт участия в Олимпиаде. Фото: Getty Images
Грузинский саночник Саба Кумариташвили в первой попытке показал 30-й результат, во второй и третьей - 31-й. В топ-20 финалистов молодой, 21-летний спортсмен, который занимает 47-е место в рейтинге Кубка мира, не попал.

Но расстройства или разочарования после такого вступления на дебютной Олимпиаде не будет. Или оно очень быстро пройдет. Потому что просто участие этого парня в Играх - большая победа и для спорта, и лично для семьи Кумариташвили, которая продолжает показывать силу духа, стойкость, мужество, веру в свое дело.

Фото: Getty Images
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После трагедии 12-летней давности это вызывает только уважение и восхищение. Тогда, в день открытия Олимпиады в Ванкувере, на санно-бобслейной трассе разбился двоюродный дядя Сабы - Нодар Кумариташвили.

Ему тоже был 21 год. Во время тренировочного заезда на скорости 145 км/ч он вылетел из желоба, врезался в бетонную опору и получил травмы, несовместимые с жизнью. На вертолете пострадавшего доставили в больницу в Уистлере, где он скончался через час. Официальная причина ЧП звучала как "не справился с управлением". Но на самом деле и к трассе было много вопросов. Не просто же так организаторы перенесли место старта и переделали лед на том злосчастном 16-м вираже.

Соревнования продолжились. Победителем в Ванкувере стал немец Феликс Лох. Сейчас - трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Но в 2010-м он выиграл первое "золото" Игр. И тут же переплавил его на две медали. На одной из них попросил выгравировать портрет Нодара и годы жизни. Эту золотую медаль он подарил семье Кумариташвили, приехав - как и другие саночники - на поминки в Грузию. "Он всех нас спас, - Феликс озвучил мысль, которая сидела в голове у многих участников тех заездов. - Если бы он не погиб, то это был бы кто-то из нас".

На тот момент Сабе было девять лет. И у него появилась олимпийская мечта. Одновременно и своя, и общая с погибшим Нодаром и всей их семьей, посвятившей себя развитию санного спорта в Грузии. Прадед Сабы Алеко Кумариташвили был основателем этого вида спорта в стране - спроектировал и заложил первую трассу в начале 1970-х и усовершенствовал ее спустя пару лет. Дедушка Сабы Феликс был тренером сборной и президентом грузинской федерации санного спорта. Отец Нодара Давид - многократный чемпион Грузии, победитель и призер всесоюзных и международных турниров, а его двоюродный брат Владимир (папа Сабы) - тренер, а сейчас глава федерации.

Есть ли у Сабы страх перед трассой? Нет. Вспоминает ли он Нодара перед стартом? Постоянно.

- В каждом поколении нашей семьи был хотя бы один саночник. Сейчас мы с отцом продолжаем эту традицию и идем по стопам Нодара. Мысли о нем бередят старые раны, но они также придают мне сил, - рассказал Кумариташвили.

Нодар должен был стать первым олимпийцем в семье. Но он так и не вышел на официальный старт. Это в его честь сделал Саба. "Каждый спортсмен мечтает выступить на Олимпиаде. Я не исключение. Я поставил перед собой цель, и вот я здесь. Я счастлив и горд тем, что у меня есть возможность представлять семью и страну на этих Играх".

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