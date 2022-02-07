95 лет назад родился Владимир Куц - один из величайших бегунов в истории мирового спорта.

На летней Олимпиаде 1956 года в Мельбурне он завоевал две золотых медали. Но прославился не только этим.

Те Игры сложились для советской сборной почти идеально. В неофициальном командном зачете Советский Союз занял первое место. Спортсмены из СССР завоевали 37 золотых медалей. И две из них - бегун Владимир Куц в забегах на 5 и 10 километров.

Удивительно, но во время Олимпиады Куц умудрился попасть в дорожно-транспортное происшествие. Это довольно известная история, о ней рассказывали многие олимпийцы. Но вот, например, что вспоминает о тех событиях Никита Симонян, который стал олимпийским чемпионом со сборной СССР по футболу:

- Вроде бы в олимпийской деревне был день открытых дверей, приехало много журналистов и Володя попросил у кого-то из них прокатиться на автомобиле. Движение в Австралии левостороннее. Закрывая дверь, Куц потерял управление и въехал в столб. Обошлось без травм. Но местная пресса написала, что советский бегун разбился в автокатастрофе. При этом чуть ли не на следующий день Куц стал олимпийским чемпионом, а журналист будто бы решил не ремонтировать автомобиль, а поставить возле дома с табличкой, что машину разбил великий чемпион Куц. И брать мзду за фото рядом.

У Куца незадолго до Олимпиады мировой рекорд на пятикилометровке отобрал британец Гордон Пири. Но советский бегун сумел опередить его в Мельбурне и в забеге на пять километров, и на "десятке", когда применил тактику "рваного" бега - постоянно ускоряя и замедляя бег. Пири потом признавался, что Куц "убил" его такой техникой.

Вскоре после Олимпиады Куц - фронтовик и моряк Балтийского флота - вынужден был прекратить занятия спортом: здоровье подводило его все чаще. Он стал трениром, воспитал несколько бегунов, писал книги.

Но жизненный путь великого бегуна на длинные дистанции оказался слишком коротким. Куца не стало, когда ему было 48 лет. По одной из распространенных версий, Владимир Петрович решил покончить с собой, приняв большую дозу снотворного.

Незадолго до своего ухода Куц закончил работу над своей последней книгой "Будь первым".