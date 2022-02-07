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Мужчины. Супергигант
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Сноуборд
Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом
07.02.2022 21:51

Расписание Олимпийских трансляций на 8 февраля

Текст: Илья Трисвятский
Во вторник определятся призеры у женщин на одноместных санях. Фото: РИА Новости
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Во вторник определятся призеры у женщин на одноместных санях. Фото: РИА Новости Во вторник определятся призеры у женщин на одноместных санях. Фото: РИА Новости

8 февраля, вторник, Первый

13.15 - 15.30. Лыжные гонки. Индивидуальный спринт свободным стилем (13.30). Женщины. 1/4 финала (13.55). Мужчины. 1/4 финала (14.25). Женщины. 1/2 финала (14.35). Мужчины. 1/2 финала (14.45). Женщины. Финал (15.00). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

00.00 - 1.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

11.25 - 14.00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

6.10. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

7.05. Хоккей. Женщины. США - Канада. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

9.25. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы. Прямая трансляция.

11.25 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен по разным видам программы.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Сборная России занимает второе место после третьего дня Олимпиады в Пекине

13.25. Коньки. Мужчины. 1500 м. Прямая трансляция.

14.50. Санный спорт. Женщины. 3-й заезд. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

16.40. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. 4-й, финальный заезд. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

9.00. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

9 февраля, среда "Россия 1"

11.35 - 14.00. Хоккей. Мужчины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "В". Прямая трансляция.

2.20 - 4.30 (в ночь с 9 на 10 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине". Повторы трансляций самых важных соревнований дня.

"Матч ТВ"

5.10. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

6.00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финальная сессия. Прямая трансляция.

8.40. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования.

10.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Первый вид. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция.

11.55 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

13.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Второй, финальный вид. Гонка преследования 10 км. Прямая трансляция.

14.30. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

17.45. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция.

19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

22.45 - 1.00 (в ночь с 9 на 10 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

"Матч! Страна"

6.00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.

13.55. Шорт-трек (14.00). Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал (14.45). Женщины. 1000 м. Предв. забеги (15.30). Мужчины. 1500 м. Полуфинал (15.45). Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфинал (16.20). Мужчины. 1500 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

4.25. 7.25. Сноуборд. Женщины. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Мужчины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.15. Санный спорт. Двойки. Первый заезд. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Двойки. Второй, финальный заезд. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

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