Великобритания хочет провести у себя чемпионат Европы по футболу в 2028 году

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также Северной Ирландии договорились о подаче заявки на футбольное Евро-2028. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС). Есть вероятность, что попытку пригласить чемпионат Старого континента предпримут, объединившись, несколько балканских стран.

А вот заявки на Кубок Мира-2030, который были совсем не прочь заполучить британцы, от них не будет. За право провести это мировое футбольное первенство готовы поспорить Португалия вместе с Испанией, против которых выступит триумвират Уругвая, Аргентины, Парагвая и, возможно, Чили.

Напомним: Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.