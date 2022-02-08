BetBoom впервые стал партнером теннисного турнира категории WTA 500 в Петербурге

Букмекерская компания BetBoom стала официальным партнером теннисного турнира WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy 2022, который проходит с 7 по 13 февраля на "СИБУР АРЕНЕ" в Санкт-Петербурге.

В этом году St. Petersburg Ladies Trophy проводится в 7-й раз. В турнире на харде выступят известные теннисистки, которые входят в топ-10 рейтинга WTA - Мария Саккари и Анетт Контавейт, а также Чжан Шуай, которая занимает 7-е место в парном рейтинге.

В рамках сотрудничества BetBoom планирует маркетинговые активности, розыгрыши призов и различные BTL-активации.

"Мы очень рады стать партнерами St. Petersburg Ladies Trophy 2022. Впервые в своей истории BetBoom заключил контракт с теннисным турниром. Особенно важно, что это престижная категория WTA 500, где принимают участие такие спортсменки как Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вера Звонарева. Надеемся, что турнир пройдет успешно, а наше сотрудничество продолжится и в будущем", - прокомментировал партнерство президент BetBoom Константин Макаров.

Генеральный директор "Формулы Теннис-Хоккей" - компании-организатора мужских и женских профессиональных теннисных турниров, директор WTA St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон положительно отозвалась о новом партнере соревнований, отметив, что это сотрудничество должно стать плодотворным: "Мы разделяем радость от партнерства с BetBoom и уверены, что одна из крупнейших букмекерских компаний, активно поддерживающих спорт, станет постоянным партнером наших турниров. Мы рассчитываем на успешное взаимодействие в мире тенниса".

Напомним, что BetBoom - партнер Российской Федерации Баскетбола, Всероссийской Федерации Волейбола, футбольных клубов "Уфа", "Урал", "Арсенал", "Оренбург", а также промоушена AMC Fight Nights. BetBoom знаком и теннисной аудитории - букмекер спонсор трансляций ATP 1000, 500, 250, Next Gen, Nitto ATP Finals на "Евроспорте".