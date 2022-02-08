Как российские мужские волейбольные клубы бьются за еврокубки

На этой неделе питерскому "Зениту", столичному "Динам" и новосибирскому "Локомотиву" предстоят матчи во многом определяющего пятого, предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов. А ВК "Зенит-Казань" и кемеровский "Кузбасс" поспорят между собой за выход в четвертьфинал во втором по рангу на континенте Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Перед важными играми главного еврокубка столичное "Динамо" и новосибирский "Локомотив" сразились между собой в Суперлиге. Фото: Пресс-служба ВФВ

Несмотря на то, что порядковый номер тура Лиги чемпионов - пятый, далеко не все участники провели по четыре матча. Причиной тому пандемия. То у одной, то у другой команды сразу по несколько игроков получают положительные тесты на коронавирус, клубы уходят на карантин. Впрочем, отметим благожелательные настроения всех соперников, они через ЕКВ договариваются в обоюдовыгодном режиме о переносе игр, причем зачастую меняется и ранее назначенное место проведения встречи.

Так, например, питерский "Зенит", руководимый главным тренером сборной России финном Туомасом Саммелвуо, перенесенную гостевую встречу третьего тура группы "D" с немецким "Берлином" проведет у себя дома 17 февраля, совместив ее по датам с домашней игрой (16 февраля). То есть команды два дня подряд будут выяснять взаимоотношения на берегах Невы.

Похожая, но немного другая ситуация у новосибирского "Локомотива". Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов польский "Кендзежин-Козле" к моменту домашней игры четвертого тура группы "С" против железнодорожников угодил на карантин. Теперь оппоненты проведут этот матч 12 февраля в Новосибирске, хотя они уже бились здесь в середине декабря.

И только столичное "Динамо", действующий чемпион России, пока избежал переносов своих матчей квартета "В", хотя и в этой группе были отдельные шероховатости календаря, не связанные с нашей командой.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов участники выступают в пяти квартетах. В четвертьфинал выйдут все победители групп плюс еще три команды со вторых мест по лучшим показателям. Отдельно акцентируем внимание: в турнирах под эгидой ЕКВ первичный показатель для распределения мест в таблице - число побед, и только потом считают количество очков (победы 3:1, 3:0 - 3 балла, 3:2 - 2, поражение 2:3 - 1, 0:3 и 1:3 - 0).

Вот положение участников в тех трех группах, где выступают российские клубы.

Группа "В": "Динамо" М - 4 победы - 0 поражений (11 очков), "Зираатбанк" (Анкара, Турция) - 3-1 (9), "Варшава" (Польша) - 0-3 (1), "Маасейк" (Бельгия) - 0-3 (0).

Группа "С": "Мачерата" (Италия) - 4-0 (11), "Кендзежин-Козле" - 2-1 (7), "Локомотив" Нс - 1-2 (3), "Марибор" (Словения) - 0-4 (0).

Группа "D": "Берлин" (Германия) - 3-0 (9), "Зенит" СПб - 2-1 (6), "Войводина" (Нови-Сад, Сербия) - 1-2 (3), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 0-3 (0).

Во втором по значимости Кубке ЕКВ в четвертьфинале сошлись удачно преодолевшие барьеры предыдущих стадий ВК "Зенит-Казань" и кемеровский "Кузбасс". Противостояние должно было начаться еще 2 февраля в столице Татарстана, но из-за ухода кемеровчан на карантин в календарь пришлось внести коррективы. По доброй воле соперников решено, что обе встречи пройдут в Казани 9 и 10 февраля.

Накануне пятого тура Лиги чемпионов и начала российского дерби в Кубке ЕКВ наши команды провели матчи 16-го тура Суперлиги. Правда, и он оказался неполным, две встречи перенесены, опять же из-за ковидных проблем. А из состоявшихся игр выделим пятисетовую битву в Москве, где столичные динамовцы уступили на тай-брейке "Локомотиву" - 2:3 (23:25, 25:14, 25:21, 17:25, 10:15).

В российском чемпионате лидируют: ВК "Зенит-Казань" - 15 побед - 1 поражение (46 очков), "Локомотив" Нс - 13-1 (38), "Зенит" СПб - 11-3 (31), "Динамо" М - 11-3 (30). Две сильнейшие команды по итогам "регулярки" (всего 26 туров) напрямую попадут в "Финал шести", еще восемь клубов сыграют в четырех парах классификационного раунда за право выступить в решающей стадии.

Где будем смотреть

8 февраля, вторник

"Матч! Игра"

23.00. "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Лига чемпионов. Группа "D". Прямая трансляция.

9 февраля, среда

"ТВ Старт"

15.00. "Локомотив" (Новосибирск) - "Мачерата" (Италия). Лига чемпионов. Группа "С". Прямая трансляция.

"Матч! Арена", "ТВ Старт"

19.00. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово). Кубок ЕКВ. Четвертьфинал. Первый матч. Прямая трансляция.

"Матч! Игра", "ТВ Старт"

22.30. "Варшава" (Польша) - "Динамо" (Москва). Лига чемпионов. Группа "В". Прямая трансляция.

10 февраля, четверг

"Матч! Игра", "ТВ Старт"

19.00. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово). Кубок ЕКВ. Четвертьфинал. Второй матч. Прямая трансляция.