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08.02.2022 15:38

Лыжница Йонна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. В финале она финишировала первой с результатом 3:09.68. Ее соотечественница Майя Дальквист стала второй - +2.88.

Фото: AP Photo/Alessandro Trovati
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

Замкнула тройку призеров американка Джесси Диггинс (+3.16).

Лучшей из россиянок стала Вероника Степанова, которая остановилась на стадии полуфинала.

В аналогичной дисциплине у мужчин россиянин Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль.

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