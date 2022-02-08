Лыжница Йонна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте
Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. В финале она финишировала первой с результатом 3:09.68. Ее соотечественница Майя Дальквист стала второй - +2.88.
Замкнула тройку призеров американка Джесси Диггинс (+3.16).
Лучшей из россиянок стала Вероника Степанова, которая остановилась на стадии полуфинала.
В аналогичной дисциплине у мужчин россиянин Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль.
Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде
Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, серебро на счету итальянца Федерико Пеллегрино. Еще один россиянин, Артем Мальцев, в финале финишировал пятым
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