Лыжница Йонна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. В финале она финишировала первой с результатом 3:09.68. Ее соотечественница Майя Дальквист стала второй - +2.88.

Замкнула тройку призеров американка Джесси Диггинс (+3.16).

Лучшей из россиянок стала Вероника Степанова, которая остановилась на стадии полуфинала.

В аналогичной дисциплине у мужчин россиянин Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль.