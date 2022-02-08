Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
6:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финальная сессия
8:40
Горнолыжный спорт
Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка
9:25
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования
11:35
Хоккей
Мужчины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур
08.02.2022 20:37

Один промах оставил Максима Цветкова без золотой медали в индивидуальной гонке

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Максим Цветков на одном дыхании провел индивидуальную гонку, но стал лишь четвертым. Фото: Reuters
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Максим Цветков на одном дыхании провел индивидуальную гонку, но стал лишь четвертым. Фото: Reuters Максим Цветков на одном дыхании провел индивидуальную гонку, но стал лишь четвертым. Фото: Reuters
Российский биатлон второй день подряд остановился в шаге от личной олимпийской медали. Максим Цветков был невероятно близок к "золоту". Но его, как и накануне Кристину Резцову, подвел один промах.

Возьми Максим медаль, как выразился сам Цветков, получилась бы красивая история. После триумфа в эстафете на чемпионате мира-2017 о биатлонисте быстро забыли. Даже нынешний сезон Цветков начинал в глубоком запасе и совершенно не претендовал на поездку в Пекин. Все изменилось по итогам декабрьских и январских этапов Кубка мира. Максим, вернувшийся в сборную, шансом напомнить о себе воспользовался на сто процентов. И вскочил на подножку уходящего олимпийского поезда.

Максим Цветков: Эти два года я работал ради этой цели, этой мечты. В какой-то момент семья, наверное, была уже не рада, что я занимаюсь биатлоном

Как известно, в индивидуальной гонке на 20 километров все решает не скорость на трассе, а стрельба. Большую часть "индивидуалки" Цветков демонстрировал своим примером. Первые три огневых рубежа - безупречная работа и место в тройке. На последней стойке Максим закрыл еще четыре мишени, а вот пятую не смог. В итоговом протоколе от взявшего "бронзу" норвежца Йоханнеса Бе его отделили всего четыре секунды. От выигравшего гонку француза Кентена Фийона-Майе - 48 секунд. Если сбросить минуту, которая начисляется в индивидуальной гонке за каждый промах, у Цветкова было бы лучшее время.

- Нельзя сказать, что не расстроен, - сказал нам Цветков, а чуть ранее телевизионщикам признался, что едва сдерживает слезы. - Проделан очень большой путь, очень многие трудности были преодолены за последнее время. Очень хотелось сделать красивую историю из всего этого. Остановиться в одном шаге - это, конечно, очень тяжело. Наверное, в большей степени все-таки я рад: почти все получилось. И потом быть здесь, быть на Олимпиаде четвертым - достойный результат. Мы боремся за медали, и когда ты ошибаешься, ты должен понимать: соперники могут тебя обойти. Так что ты наказываешь сам себя.

Промах - это психология?

Максим Цветков: Конечно, психология. Не то что я подумал, вот, может быть медаль. Но была мысль, что если я сделаю ноль, может быть высокий результат. Когда ты работаешь 19 выстрелов и в одном выстреле до ноля, это все-таки давит. Появился мандраж, и я не справился.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мужская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Мандраж подкрался только к последнему выстрелу?

Максим Цветков: С каждым выстрелом становится стрелять все тяжелее и тяжелее. Когда ты приходишь к пику, к достижению определенной вершины, то чем ближе ты к ней, тем сложнее справляться с эмоциями.

Когда отпустит вас этот промах?

Максим Цветков: Думаю, он мне будет сниться.

В декабре вы говорили, что вероятность вашей поездки на Олимпиаду - доли процента...

Максим Цветков: Эти два года я работал ради этой цели. Семья, наверное, была уже не рада, что я занимаюсь биатлоном. Хотелось сделать красиво, и почти получилось.

Хорошо, что Олимпиада только раскручивается. Хочется, чтобы в красивой истории Цветкова все-таки была поставлена точка.

Вик Уайлд: Я cовершил в полуфинале ошибку психологического характера

Вик Уайлд: Я cовершил в полуфинале ошибку психологического характера

Российский сноубордист Вик Уайлд спустя 8 лет после триумфальных для себя зимних Игр-2014 в Сочи снова на олимпийском пьедестале. В Пекине 35-летний спортсмен, несмотря на все сложности в карьере и личной жизни, завоевал бронзу. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от выступления

Татьяна Иванова: Для меня эта "бронза" с золотым отливом

Татьяна Иванова: Для меня эта "бронза" с золотым отливом

Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания "бронзы" в одиночных соревнованиях. "Два месяца назад я здесь травмировалась. Было тяжелое возвращение, но сейчас я безумно счастлива", - рассказала она после финиша

Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. Это первая олимпийская награда в истории отечественного женского санного спорта с 1980 года