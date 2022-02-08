Один промах оставил Максима Цветкова без золотой медали в индивидуальной гонке

Возьми Максим медаль, как выразился сам Цветков, получилась бы красивая история. После триумфа в эстафете на чемпионате мира-2017 о биатлонисте быстро забыли. Даже нынешний сезон Цветков начинал в глубоком запасе и совершенно не претендовал на поездку в Пекин. Все изменилось по итогам декабрьских и январских этапов Кубка мира. Максим, вернувшийся в сборную, шансом напомнить о себе воспользовался на сто процентов. И вскочил на подножку уходящего олимпийского поезда.

Максим Цветков: Эти два года я работал ради этой цели, этой мечты. В какой-то момент семья, наверное, была уже не рада, что я занимаюсь биатлоном

Как известно, в индивидуальной гонке на 20 километров все решает не скорость на трассе, а стрельба. Большую часть "индивидуалки" Цветков демонстрировал своим примером. Первые три огневых рубежа - безупречная работа и место в тройке. На последней стойке Максим закрыл еще четыре мишени, а вот пятую не смог. В итоговом протоколе от взявшего "бронзу" норвежца Йоханнеса Бе его отделили всего четыре секунды. От выигравшего гонку француза Кентена Фийона-Майе - 48 секунд. Если сбросить минуту, которая начисляется в индивидуальной гонке за каждый промах, у Цветкова было бы лучшее время.

- Нельзя сказать, что не расстроен, - сказал нам Цветков, а чуть ранее телевизионщикам признался, что едва сдерживает слезы. - Проделан очень большой путь, очень многие трудности были преодолены за последнее время. Очень хотелось сделать красивую историю из всего этого. Остановиться в одном шаге - это, конечно, очень тяжело. Наверное, в большей степени все-таки я рад: почти все получилось. И потом быть здесь, быть на Олимпиаде четвертым - достойный результат. Мы боремся за медали, и когда ты ошибаешься, ты должен понимать: соперники могут тебя обойти. Так что ты наказываешь сам себя.

Промах - это психология?

Максим Цветков: Конечно, психология. Не то что я подумал, вот, может быть медаль. Но была мысль, что если я сделаю ноль, может быть высокий результат. Когда ты работаешь 19 выстрелов и в одном выстреле до ноля, это все-таки давит. Появился мандраж, и я не справился.

Мандраж подкрался только к последнему выстрелу?

Максим Цветков: С каждым выстрелом становится стрелять все тяжелее и тяжелее. Когда ты приходишь к пику, к достижению определенной вершины, то чем ближе ты к ней, тем сложнее справляться с эмоциями.

Когда отпустит вас этот промах?

Максим Цветков: Думаю, он мне будет сниться.

В декабре вы говорили, что вероятность вашей поездки на Олимпиаду - доли процента...

Максим Цветков: Эти два года я работал ради этой цели. Семья, наверное, была уже не рада, что я занимаюсь биатлоном. Хотелось сделать красиво, и почти получилось.

Хорошо, что Олимпиада только раскручивается. Хочется, чтобы в красивой истории Цветкова все-таки была поставлена точка.