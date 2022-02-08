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08.02.2022 12:51
Рубрика: Спорт

Старейшему гроссмейстеру мира Юрию Авербаху исполнилось 100 лет

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Администрация Калуги Фото: Администрация Калуги
Фото: Администрация Калуги

В Калуге отмечает 100-летие старейший из живущих ныне гроссмейстеров с мировым именем Юрий Авербах. "Калуга поздравляет Вас с юбилеем!", - написал на своей страничке в соцсети мэр города Дмитрий Денисов.

Фото: iStock
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Юрий Львович Авербах родился в Калуге 8 февраля 1922 года. Шахматами увлекся еще в 3 года, а в 7 лет уже играл. В 16 лет - победитель всесоюзного турнира среди школьников, и далее на его счету победы во многих чемпионатах страны. На международных соревнованиях дебютировал в 1949 году.

Известный советский и российский шахматист, международный арбитр, участник международного шахматного движения Юрий Львович - шахматный теоретик и историк, автор книг, многие из которых переведены на иностранные языки. В его честь названы варианты в дебютах и защите.

Юрий Львович - почетный гражданин Калуги. Он награжден орденом Дружбы народов, медалями.

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