Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в Италии

Футболист "Фиорентины" Джакомо Бонавентура в одном из прямых эфиров в соцсетях рассказал о прозвищах некоторых игроков его команды. В частности, итальянец упомянул в этой связи форварда "фиалок" Александра Кокорина.

"Терзич - балканский бразилец, Настасич - стена, Дункан - вездесущий, Одриосола - Усейн Болт, Кокорин - бомбардировщик", - приводит слова Бонавентуры издание La Nazione.

Чуть ранее стало известно, что руководство "Фиорентины" намерено расторгнуть контракт с Кокориным, истекающий летом 2024 года. На данный момент итальянский клуб хочет продать Александра в одну из российских команд - трансферное окно в нашей стране закрывается 22 февраля. Если этого сделать не удастся, "фиалки" разорвут соглашение с Кокориным, выплатив ему неустойку.