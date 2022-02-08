Татьяна Иванова: Для меня эта "бронза" с золотым отливом
Иванова призналась, что эта медаль далась ей очень непросто. В конце ноября на тестовых соревнованиях на этой самой пекинской трассе Татьяна серьезно повредила ногу после падения. Врачи диагностировали разрыв связок и трещину в таранной кости. Россиянка смогла восстановиться в кратчайшие сроки, а чтобы не терять форму, на старты перед Играми выходила на костылях и в лангетке.
"Эта медаль для меня много значит. Не была уверена, что смогу ее выиграть. Два месяца назад я здесь травмировалась. Было тяжелое возвращение, - отметила Иванова на пресс-конференции. - Но сейчас я безумно счастлива, что мне и всей нашей команде удалось завоевать эту бронзовую медаль. Она для меня с золотым отливом".
Для Ивановой это первая личная награда Игр. Она серебряный призер Олимпиады-2014 в эстафете, чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/2016 и 2019/2020, бронзовый призер Кубка мира 2016/2017.
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