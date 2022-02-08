Турнир фигуристов-одиночников завершился победой американца Чена

Опыт Пхенчхана поможет Натану Чену не упустить медаль. Фото: Reuters

В 2018 году Чен завалил короткую программу и занял 17-е место. Только шесть квадов в произвольной помогли ему подняться на итоговую пятую позицию. В Пекине Натан не стал еще раз проверять правдивость поговорки: "Короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно проиграть". В прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель, каскад "четверной лутц - тройной тулуп" и обновил мировой рекорд - 113,97 балла.

Следом расположились японцы Юма Кагияма и Сема Уно, заработавшие 108,12 и 105,90 балла соответственно. А где же Ханю? Обожаемый всем миром Юдзуру сделал "бабочку" на четверном сальхове и улетел на восьмое место (95,15 балла). В СМИ сразу появилось много громких заголовков: Евгений Семененко обошел в короткой программе самого Ханю! Ученик Алексея Мишина действительно показал лучшей среди россиян результат (95,76) и стал седьмым. Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк занял 15-е место (86,11), Андрей Мозалев - 23-е (77,05).

При том, что Семененко откатался достойно и на свой уровень, Ханю - был как не в своей тарелке. В Пекине он уже пропустил командный турнир, прилетев в столицу Игр всего пару дней назад и спровоцировав слухи то ли о новой травме, то ли о положительном тесте. Сам фигурист говорит, что все идет по плану и он чувствует себя прекрасно. Но нельзя отрицать очевидное: олимпийский сезон для него складывался непросто. Из-за травмы он пропустил серию Гран-при. А как только вышел на лед на чемпионате Японии, сразу решил открыть все свои козыри - первым из мужчин показал на официальных соревнованиях аксель в 4,5 оборота. Прыжок получился сильно недокрученным, скорее похожим на перекрученный триксель. Но попытки сделать все идеально Юдзуру не оставляет. Собирается вставлять этот элемент ультра-си в произвольную программу на Олимпиаде. Возможно, когда у тебя уже есть два олимпийских золота и тебя уже называют великим спортсменом, можно исполнить свою прихоть.

- Думаю, "бабочка" на сальхове случилась потому, что я попал в яму на льду. У меня уже случалось такое на чемпионате мира в Сайтаме. На разминке я все сделал отлично. Правда, прыгал в другой части катка. Так что, мне кажется, причина именно в этом, - сказал Ханю журналистам. - Я допустил ошибку, но все нормально. У нас ведь есть еще произвольная программа, чтобы все исправить. Я сделаю для этого все. Что от меня зависит. Но обязательно буду пробовать четверной аксель.

После неудачи в короткой программе Юдзуру Ханю поддержал Евгений Плющенко

Похоже, Ханю свой выбор уже сделал. Его маниакальное желание выполнить квад-аксель в чем-то напоминает напор и установку нашей Александры Трусовой непременно откатать произвольную программу с пятью четверными, пусть и в ущерб достоинству медали. Напомним, что пока это удавалось только на контрольных прокатах этого сезона и на тренировках. В том числе и здесь, в Пекине, сразу после командного турнира. В прогоне произвольной программы Саша исполнила четыре чистых квада и на одном сделала степ-аут.

Женскую произволку мы увидим не скоро - только 17 февраля. А вот мужчины разыграют медали уже завтра. Посмотрим, чем еще нас удивит Натан Чен.

- Я знал, как выступил Ханю, но это никак не повиляло на мой прокат. Я был сконцентрирован на себе, на своих элементах. Соперники и судьи находятся вне зоны моего контроля. Но я могу выйти и сделать на максимум свою программу, - отметил Чен. - Этот прокат был очень близок к лучшему варианту. Конечно, всегда можно сделать чище, мощнее, эмоциональнее. Хотя в целом я доволен. Когда выполнил последний прыжок, даже потряс кулаком в воздухе. Хотя обычно такого не делаю.

Прямая речь

Евгений Семененко:

- Я считаю, что с прокатом короткой программы справился. Алексей Мишин так и сказал: молодец. Следующий этап - произвольная. Нужно сохранять спокойствие. Я в первый раз на Олимпиаде. Это новый опыт. Давление присутствует всегда, и с ним нужно уметь справляться.

Марк Кондратюк, олимпийский чемпион Пекина в команде:

- Прокат не был ужасным, но он получился с ошибками. Чувствуется внутреннее опустошение - приятное, но опустошение. Наша победа в командном турнире - не повод расслабляться. Сейчас же нужно просто собираться и постараться реабилитироваться в произвольной программе.