Вслед за Большуновым еще одну медаль принес его тезка Терентьев

Важная новость поступила еще до старта спринтерской квалификации. С соревнований снялся свежеиспеченный олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов. Зная максималистский характер Саши, поначалу в это трудно было поверить. Более того, инициатива исходила от самого лыжника. Впрочем, это решение можно назвать взвешенным. Год назад на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов тоже ринулся бежать всю программу турнира, включая спринт. В итоге он распылил лишние силы в не самой выигрышной для себя гонке и не смог прибавить к золоту в скиатлоне награды высшей пробы в других дисциплинах. Кроме того, выяснилось, что внешне легкая победа уже в олимпийском скиатлоне далась Александру непросто. И дополнительное время на восстановление было нашему чемпиону просто необходимо.

В итоге от мужчин на старты вышли Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. С Устюговым - отдельная история. Трудно в нашей сборной найти более невезучего человека, чем Сергей. Из-за обидной травмы он пропустил уже упомянутый чемпионат мира, но восстановился и набрал в нынешнем сезоне отличную форму. Январскую многодневку "Тур де Ски" Устюгов пропустил специально, чтобы сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде. И вот новое несчастье. То ли напомнила о себе старая травма спины, то ли закололо в боку, но Сергею пришлось сняться со скиатлона, который он планировал бежать. В последний момент его заменили на Артема Мальцева.

30-километровый скиатлон через боль бежать было более чем рискованно. А вот такие скоротечные гонки, как спринт - можно. И Лось, как Устюгова с уважением называют болельщики, вышел на старт. И уверенно продвигался к финалу. Увы, осечка произошла на полуфинальной стадии. В забеге, в который попали такие монстры спринта, как норвежец Йоханнес Клебо, итальянец Федерико Пеллегрино, все решили доли секунды и сантиметры. В число первых двух, напрямую проходящих в финал, Сергей не попал. Оставалась надежда попасть в решающий забег как "лаки-лузер". То есть по лучшему времени среди тех, кто не вошел в топ-2. Но дорогу Устюгову перешли свои же. Второй полуфинальный забег получился на порядок быстрее. Победу в нем одержал россиянин Александр Терентьев. Другой наш соотечественник, Мальцев, в топ-2 не попал, но отобрался по времени, поставив шлагбаум на пути к финалу как раз Устюгову.

- Я провалил свой старт восьмилетия, - горько сказал журналистам Сергей после фиаско. - Личную гонку - не выходя на скиатлон. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь. Обиды нет никакой, побеждает сильнейший, всегда так было. Сильнейший и хитрейший.

Интересно, что в решающем заезде наших оказалось больше, чем норвежцев. От хваленых скандинавов в финал вышел только Клебо. Собственно, он и выиграл золото. Второе личное в спринте и четвертое олимпийское в карьере. Таким образом, Йоханнес отчасти "отмазался" за провал в скиатлоне, который у него совершенно не получился двумя днями ранее.

Но и россияне без медалей не остались. Когда в преддверии старта нынешнего сезона я беседовал с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, то спросил, кто из наших может подтянуться к Большунову. "Мне кажется, все шансы стать суперзвездой есть у Александра Терентьева, - ответила мне тогда Елена Валерьевна. - Он бегает и спринт, и дистанционные классические и коньковые дисциплины, что мне в нем очень импонирует. И везде он может добиваться результата".

В этом сезоне слова Вяльбе потихоньку сбываются. На этапах Кубка мира 2021/2022 Терентьев уже обыгрывал даже Клебо, правда, в классическом спринте. Теперь у Александра есть и олимпийская медаль. Это при том что не все у Александра складывалось гладко перед Играми. Из-за микротравмы ему пришлось задержаться в Италии, где проходили сборы, и в Пекин он прилетел значительно позже всей команды. Но на самочувствии Терентьева это не сказалось.

- Когда сегодня бежал кросс, ощущал легкость. Понимал, что можно вершить дела.

От себя добавлю вот еще что. Большую часть спринтерских забегов я вживую не увидел, потому что находился на соревнованиях по сноуборду, в другом конце горного кластера. Чтобы успеть хотя бы на мужской финал, мне самому пришлось совершить спринтерский забег от ближайшей автобусной остановки до стадиона примерно на ту же дистанцию, что была у лыжников. Спасибо Терентьеву, это было не зря.

Перед стартом нынешнего сезона Елена Вяльбе в интервью "РГ" говорила, что у Александра Терентьева есть потенциал стать суперзвездой

Вчера спринт в Чжанцзякоу бежали и девушки. Тут у нас, к сожалению, обошлось без медалей. В итоговом протоколе Наталья Непряева, уже выигравшая здесь в Пекине серебро, стала 14-й. Юлия Ступак - 16-й. А выше всех из наших оказалась дебютантка Олимпийских игр, вчерашняя юниорка Вероника Степанова. Она вышла в полуфинал, что само по себе неплохой результат, а в итоговой классификации оказалась седьмой.