"Золото" в дисциплине биг-эйр разыграли на территории бывшего сталелитейного завода

На ЧМ-2021 Анастасия Таталина показала уникальный прыжок. В Пекине-2022 трюками удивляли уже конкурентки. Фото: Reuters

Трамплин 60 метров и трибуны на 2,5 тысячи зрителей возвели специально к зимней Олимпиаде. И это первая в мире постоянная арена для биг-эйра. Но реконструкция территории не просто завода, а огромного индустриального парка на этом не закончилась. В 2017 году старые башни, где хранилась железная руда, переоборудовали под штаб-квартиру оргкомитета. А после завершения Игр на месте завода планируют разместить офисы, культурные и общественные пространства. Место действительно атмосферное: доменные печи, цеха, трубы, какие-то монструозные металлические конструкции. А какой, наверное, вид открывается с самого трамплина!

На таком особенном объекте и соревнования - тем более что биг-эйр впервые вошел в программу Игр - не могли сложиться каким-то тривиальным образом. Так и случилось. Победу под ликование местных болельщиков и волонтеров одержала китаянка Эйлин Гу. Второй стала представительница Франции Тесс Леде, третьей - швейцарка Матильда Гремо.

Действующая чемпионка мира Анастасия Таталина, заняла лишь 10-е место. После квалификации Настя была в топ-3, но финальные попытки ей совсем не удались. Хотя даже при успешном исполнении двух из трех попыток, которые идут в зачет, Таталина могла претендовать в лучшем случае на "бронзу".

В прошлом году чемпионат мира россиянка выиграла благодаря сложнейшему трюку - двойному неосевому вращению на 1260 градусов в обе стороны. Тогда 3,5 оборота никто из соперниц не крутил. Но все эти экстремальные виды спорта, которые отвоевывают место в олимпийской программе, развиваются очень быстро. Спортсмены постоянно прогрессируют. А у Таталиной была серьезная травма колена. Потом началась пандемия, внесшая свои коррективы в соревновательные графики и планы. Так что в Пекине-2022 были уже совершенно другие расклады по сравнению с Аспеном-2021. Китаянка Гу и француженка Леде сделали 4 и даже 4,5 оборота.

Биг-эйр - это полет, свобода, риск. Наша чемпионка мира Анастасия Таталина упала в одной из финальных попыток и не смогла побороться за медаль Игр

Причем Эйлин Гу вырвала победу благодаря последнему сложнейшему прыжку, который рискнула исполнить впервые. "Снежная принцесса", как ее называют за модельную внешность, оказалась с характером- решение приняла буквально за пять минут до старта.

Справка "РГ"

Биг-эйр, слоупстайл и хафпайп еще называют дисциплинами "фри-ски". Свобода здесь тоже не только фигуральное выражение. До официального признания у райдеров была практически своя субкультура. Они собирались своей тусовкой на Всемирных экстремальных играх - X Games, - выступали как хотели и даже в чем хотели. После включения в программу Олимпиад у спортсменов, конечно, появился профессиональный подход к тренировкам, к подготовке оборудования, к стартам. Но свобода осталась в другом. В этих видах участники не заявляют трюки заранее. Райдер едет и буквально делает что хочет. Может даже перед самим трамплином передумать и все равно победить.