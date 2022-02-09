Как Олимпийские игры повлияли на Китай

Мы в Пекине уже неделю, Олимпийские соревнования набирают ход. Но журналисты, как и спортсмены, живут и работают в закрытом периметре из соображений безопасности. Так что увидеть, как во время Олимпиады живет Пекин, как Игры-2022 влияют на простых людей, можно разве что из окна медиашаттла.

Надо отдать должное организаторам. Даже в таких условиях они многое делают, чтобы гости познакомились с китайской культурой.

В медиацентре, например, есть павильон традиционной китайской медицины и выставочные залы. В ресторане для журналистов - меню китайской кухни. Конечно, хотелось бы соприкоснуться с жизнью Пекина поближе (я был в Китае два года назад и представляю, насколько это интересная страна), однако сейчас это невозможно.

Но, к счастью, в китайской столице у нас есть хорошие знакомые. Цюй Пэй - журналист одного из ведущих изданий страны, "Жэньминь жибао". Она три года работала в Москве и сотрудничала с "РГ". И с удовольствием ответила на несколько наших вопросов.

Что значит проведение Олимпийских игр именно для китайского народа?

Цюй Пэй: Я считаю, что на фоне пандемии эта Олимпиада имеет особенное значение не только для Китая, но и для мира. Китай приветствует весь мир, и весь мир смотрит на Китай. Несмотря ни на что сейчас время большой радости. И это настроение как нельзя лучше выражает лозунг Олимпиады - вместе ради общего будущего. Кстати, хочу сказать, что в Китае очень поддерживают не только своих, но и уважают и ценят мастерство спортсменов, приехавших со всего мира. Особенно у нас популярны российские фигуристы.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил, что в лице Китая олимпийское движение приобрело дополнительную огромную армию фанатов…

Цюй Пэй: Я совершенно с ним согласна. Происходящие метаморфозы просто бросаются в глаза. Например, если бы не было закрытого периметра и вы могли бы прогуляться, то увидели бы, что во многих парках появились ледовые катки, куда все желающие могут прийти покататься. Раньше у нас зимние виды спорта были популярны только на севере Китая. Теперь они вызывают интерес по всей стране.

На фоне пандемии эта Олимпиада имеет особое значение не только для Китая, но и для всего мира

В подтверждение ваших слов. Добираясь до одного из спортивных объектов, я видел из окна автобуса, как лед замерзшей реки был буквально заполнен катающимися людьми…

Цюй Пэй: Да вы, получается, сами видите, что происходит. А главное, зимними видами спорта начали заниматься дети. Очень много детей. Теперь в Пекине есть много парков, где можно кататься на коньках, очень дешево и удобно.

Какое наследие оставит Олимпиада после себя в Китае?

Цюй Пэй: Прежде всего это большой интерес к видам спорта, о которых мы с вами говорили. Это и новые современные арены, зимние курорты, где спортом смогут заниматься все желающие. Наконец, улучшенная транспортная инфраструктура, зеленые, экологичные технологии. Всего не перечислить.