09.02.2022 15:31
Немец Гайгер стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье
Винценц Гайгер выиграл золото Игр-2022 в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км).
На финише лыжной гонки немец показал результат 25 минут 7,7 секунды. Серебряным призером стал норвежец Йорген Гробак (отставание 0,8 секунды), бронза у австрийца Лукаса Грайдерера (+6,6).
Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Вячеслав Барков - он занял 38-е место. Артем Галунин - 39-й, а Самир Мастиев - 40-й.
Стал известен состав сборной России на гонки классическим стилем
Лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин представят российскую сборную в гонке классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. В соревнованиях у девушек выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева