Немец Гайгер стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Винценц Гайгер выиграл золото Игр-2022 в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина + гонка на 10 км).

На финише лыжной гонки немец показал результат 25 минут 7,7 секунды. Серебряным призером стал норвежец Йорген Гробак (отставание 0,8 секунды), бронза у австрийца Лукаса Грайдерера (+6,6).

Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Вячеслав Барков - он занял 38-е место. Артем Галунин - 39-й, а Самир Мастиев - 40-й.