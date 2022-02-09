Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом
Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх-2022. Норвежский фристайлист показал результат 187,75 балла. Серебро у американца Колби Стивенсона (183,00), бронза - у шведа Хенрика Харлаута (181,00).
Отметим, что россияне в этой дисциплине не участвовали.
После этой победы Норвегия возглавила медальный зачет Олимпиады в Пекине. У нее четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды.
В то же время россияне лидируют по общему количеству наград - у нас их 10.
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