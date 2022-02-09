Питерский клуб разгромил португальскую "Бенфику" в матче ЛЧ

Питерский "Зенит", руководимый главным тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, в пятом предпоследнем туре группового этапа мужской Лиги чемпионов разгромил на гостевой площадке в португальском Лиссабоне местную "Бенфику" со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).

На все про все у питерцев ушло 78 минут, так что собравшиеся на трибунах зрители числом около тысячи не успели толком насладиться волейболом. А ведь в составе гостей выступали трое наших серебряных призеров Олимпиады в Токио - блокирующий Иван Яковлев, доигровщик Егор Клюка и диагональный нападающий Виктор Полетаев. Плюс добавим к ним олимпийского чемпиона в рядах сборной Франции зенитовского либеро Женю Гребенникова. Немудрено, что с такими грозными оппонентами "Бенфика" снова, как и в декабрьском стартовом туре, не смогла взять ни одного сета.

- Мы были предельно сосредоточены, а хозяева в начале встречи действовали слишком эмоционально и допустили ряд ошибок, - сказал после игры наставник "Зенита" Туомас Саммелвуо. - Прекрасно знаем, что "Бенфика" - это не только волейбол, а большое спортивное общество с богатыми традициями, особенно футбольными. Этот фактор добавил нам мотивации.

В плей-офф Лиги чемпионов выходят победители всех пяти групп и еще три клуба со вторых мест

Порядковый номер тура - пятый, но команда с берегов Невы провела в группе "D" только свой четвертый матч. Ранее в назначенную дату из-за коронавирусных проблем у "Берлина" встречу в Германии по взаимной договоренности сторон перенесли на более поздний срок в России. И теперь питерцы у себя дома сыграют с немецким клубом дважды подряд - 16 и 17 февраля.

"Берлин" вчера поздно вечером, имея в активе 3 победы в трех матчах и 9 очков, играл на выезде с сербской "Войводиной". Показатель "Зенита" стал 3-1 (9). В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест. У питерцев хорошие шансы на плей-офф, тем более что две встречи с главным конкурентом они проводят дома.