Питерский клуб разгромил португальскую "Бенфику" в матче ЛЧ

Новости

РПЦ выступила за участие религиозных деятелей в экспертизе проектов по духовным ценностям 18:47
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны трансжиры для человека 18:29
В Минздраве рассказали, какие компании чаще завышают цены на ПЦР-тесты 18:29
В Госдуме хотят отрегулировать деятельность коучей 18:14
ФРГ выражает обеспокоенность заполненностью газохранилищ страны 18:10
Глава Росавиации рассказал о ходе сертификации Boeing 737 MAX 18:05
Депутат ГД высмеял заявление Валенсы о нападении на РФ 18:02
Депутат Рашкин не пришел в суд из-за положительного теста на COVID-19 18:00
Верховный суд РФ: Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом 17:55
Захарова призвала представителей Запада посетить ДНР и ЛНР 17:35
В Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет 17:30
Захарова: Пересмотр Минских соглашений чреват обострением кризиса в Донбассе 17:18
Во Франции горит фабрика по производству денег 17:13
Стала известна повестка встречи премьеров ЕАЭС в Казахстане 17:13
Эрмитаж сократит время работы из-за коронавируса 17:08
Главы МИД РФ и Великобритании обсудят в Москве проблему гарантий безопасности 16:46
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж" 16:42
Захарова: Москве хотелось бы, чтобы Европа помогла разрешить внутриукраинский конфликт 16:19
Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом 16:00
Гинцбург назвал неизбежной регистрацию "Спутника V" в ВОЗ 15:58
Эксперты рассказали, кто чаще всего берет ипотеку в России 15:56
У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию 15:41
Минтранс намерен расширить программу субсидирования авиарейсов 15:41
ФСБ показала кадры задержания предполагаемых террористов в Крыму 15:40
В России начали субсидировать доставку топлива на Дальний Восток 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 18:17
Рубрика: Спорт

Питерский клуб разгромил португальскую "Бенфику" в матче ЛЧ

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Питерский "Зенит", руководимый главным тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, в пятом предпоследнем туре группового этапа мужской Лиги чемпионов разгромил на гостевой площадке в португальском Лиссабоне местную "Бенфику" со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).
Для серебряного призера Олимпиады Ивана Яковлева одиночный блок от игрока португальской "Бенфики" не преграда. Фото: championsleague.cev.eu Для серебряного призера Олимпиады Ивана Яковлева одиночный блок от игрока португальской "Бенфики" не преграда. Фото: championsleague.cev.eu
Для серебряного призера Олимпиады Ивана Яковлева одиночный блок от игрока португальской "Бенфики" не преграда. Фото: championsleague.cev.eu

На все про все у питерцев ушло 78 минут, так что собравшиеся на трибунах зрители числом около тысячи не успели толком насладиться волейболом. А ведь в составе гостей выступали трое наших серебряных призеров Олимпиады в Токио - блокирующий Иван Яковлев, доигровщик Егор Клюка и диагональный нападающий Виктор Полетаев. Плюс добавим к ним олимпийского чемпиона в рядах сборной Франции зенитовского либеро Женю Гребенникова. Немудрено, что с такими грозными оппонентами "Бенфика" снова, как и в декабрьском стартовом туре, не смогла взять ни одного сета.

Фото: Пресс-служба ВФВ
Как российские мужские волейбольные клубы бьются за еврокубки

- Мы были предельно сосредоточены, а хозяева в начале встречи действовали слишком эмоционально и допустили ряд ошибок, - сказал после игры наставник "Зенита" Туомас Саммелвуо. - Прекрасно знаем, что "Бенфика" - это не только волейбол, а большое спортивное общество с богатыми традициями, особенно футбольными. Этот фактор добавил нам мотивации.

В плей-офф Лиги чемпионов выходят победители всех пяти групп и еще три клуба со вторых мест

Порядковый номер тура - пятый, но команда с берегов Невы провела в группе "D" только свой четвертый матч. Ранее в назначенную дату из-за коронавирусных проблем у "Берлина" встречу в Германии по взаимной договоренности сторон перенесли на более поздний срок в России. И теперь питерцы у себя дома сыграют с немецким клубом дважды подряд - 16 и 17 февраля.

"Берлин" вчера поздно вечером, имея в активе 3 победы в трех матчах и 9 очков, играл на выезде с сербской "Войводиной". Показатель "Зенита" стал 3-1 (9). В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест. У питерцев хорошие шансы на плей-офф, тем более что две встречи с главным конкурентом они проводят дома.

Спорт Волейбол