Лидер сборной России по шорт-треку Елистратов завоевал бронзовую медаль ОИ

Победителем стал южнокореец Тэ Хон Хван, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Судьба призовых мест решалась по фотофинишу. Серебро в итоге выиграл канадец Стивен Дюбуа, который оказался чуть впереди (2.09,254). Елистратов - третий (2.09,267). Еще один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале.

Вообще Семен Елистратов называет дистанцию 1500 м любимой. На ней он стал и бронзовым призером Пхенчхана-2018, и чемпионом мира 2015 года, и обладателем бронзы ЧМ-2021. Она была мотивацией после неудачи на 1000 м здесь, в Пекине, где спортсмен не смог пробиться в четвертьфинал. Тогда он сказал, что не собирается сдаваться, будет бороться до конца. "Очень обидно, но у меня еще есть 1500 метров, - отметил Елистратов. - Буду настраиваться на этот старт. Это, можно сказать, моя коронная дистанция, на которой я завоевал больше всего титулов".

Установка сработала. Хотя конкуренция было жесткая. Взять хотя бы число участников финального забега - 10 человек. Обычно на старт выходят шесть, максимум семь спортсменов.

Вчера также состоялись предварительные забеги на дистанции 1000 метров у женщин, в которых стартовали Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Ефременкова финишировала второй в своем забеге и пробилась в 1/4 финала. Вострикова была третьей в своем, но прошла дальше по времени. А вот у чемпионки Европы, призера чемпионатов мира Просвирновой продолжается черная полоса. Она упала и снова получила "пенальти", или дисквалификацию, как и на 500-метровке. Только тогда на стадии четвертьфиналов Соня рискнула и была наказана за помеху сопернице.

Вспомним и про другую обидную дисквалификацию, случившуюся в полуфинальном забеге в смешанной эстафете, которая дебютировала в программе Олимпийских игр. Российская команда - Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина - заняли четвертое место в полуфинале. А после забега судьи еще и усмотрели у наших неправильную передачу эстафеты.

Елистратов признал, что тогда все по делу.

- При передаче эстафеты мы помешали китайской команде, нарушили правила. Думаю, решение судьи о дисквалификации, каким бы жестким они ни было, было правильным, потому что мы действительно создали помеху, - сказал Семен журналистам. - Было два момента, которые видны на записи. Спорить просто бессмысленно.

Его поддержала Просвирнова, которая была участницей инцидента.

- Правила были нарушены. Здесь нельзя спорить с судьей. Такие ситуации бывают. Не только на Олимпийских играх, но и на других стартах. Нам сегодня не повезло. Мы совершили недопустимые ошибки. Не знаю, на что их списать, - заявила Просвирнова журналистам, пообещав разобрать ситуацию и вынести из нее урок.

Между тем в женской эстафете на 3000 м Вострикова, Ефременкова, Просвирнова и Серегина не смогли пробиться в финал А. Всего в рамках олимпийского турнира разыгрываются девять комплектов наград - по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине. У наших спортсменов остается не так много шансов добрать медалей.

Кого Виктор учит побеждать

Олимпийские успехи российского шорт-трека связаны с именем Виктора Ана - чемпиона из Кореи, который сменил спортивное гражданство и выступал за нашу сборную. На Олимпиаде-2014 в Сочи он собрал внушительную коллекцию медалей - завоевал сразу три золота - в забегах на 1000 и 500 метров, а также в эстафете вместе с Владимиром Григорьевым, Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым. Победы Ана стали первыми для России в шорт-треке на Играх.

В Пхенчхане-2018 он выступить не смог, но хотел поставить красивую точку в карьере. Поездка на Олимпиаду-2022 была в планах, но их нарушила пандемия. Хотя в Пекин Ан все-таки приехал. Только уже не в качестве действующего спортсмена, а тренера сборной Китая.

Хозяева Игр начиная с 2019 года охотились за таким ценным специалистом. Ан даже рассказывал, что китайская федерация предлагала ему баснословный по меркам шорт-трека контракт. По данным некоторых СМИ, шестикратному олимпийскому чемпиону платят 300 тысяч евро. Но тогда Виктор предложение отклонил, надеясь еще побегать за сборную России. Когда ситуация изменилась, решение тоже поменялось.

Теперь Ан работает ассистентом главного тренера сборной Китая по шорт-треку. Кстати, его старший коллега - это соотечественник Ким Сун Тхэ, возглавлявший команду Южной Кореи на домашней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, что китайские шорт-трекисты завоевала золото в той самой смешанной эстафете на дистанции 2000 метров.

Олимпийский рекорд в четвертьфинальном забеге установила сборная Нидерландов (2 минуты 36,437 секунды). Но в финале самыми удачливыми - а по ходу соревнований было много падений и завалов - оказались Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин и Жэнь Цзывэй (2 минуты 37,348 секунды). Второе место заняла команда Италии (2.37,364), тройку замкнули венгерские шорт-трекисты (2.40,900).