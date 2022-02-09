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Керлинг
Женщины. Россия - США. Предварительный этап
4:25
Сноуборд
Женщины. Хаф-пайп
4:30
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
8:55
Сноуборд
Сноуборд-кросс. Финальные соревнования
09.02.2022 18:05

Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 10 и 11 февраля

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)

10 февраля, четверг

"Первый"

09.45 - 12.00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. (09.25). 1/8 финала. (09.40). 1/4 финала. (10.00). Полуфинал. (10.15). За 3-е место. Финал. Прямая трансляция.

10.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. Предв. раунд. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.

14.00. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция.

15.15. Коньки. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция.

16.10 - 16.45, 17.45 - 18.30. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-й тур. Прямая трансляция.

16.45. Санный спорт. Эстафета. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

16.05. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-й тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.10. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. 2-й вид - слалом. Прямая трансляция.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

11 февраля, пятница

"Первый"

06.55. Хоккей. Мужчины. Россия - Дания. Предв. этап. Группа "В". 2-й тур. Прямая трансляция.

11.45. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км. Прямая трансляция.

00.20 (в ночь с 11 на 12 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

09.55. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км классическим стилем. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

06.00. Горные лыжи. Женщины. Супергигант. Прямая трансляция.

09.00. Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария. Предв. этап. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Предв. этап. Группа "В". 2-й тур. Прямая трансляция.

14.00. Шорт-трек. (14.00). Женщины. 1000 м. Четвертьфинал. (14.20). Мужчины. 500 м. Предв. забеги. (14.55). Женщины. 1000 м. Полуфинал. (15.05). Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфинал. (15.35). Женщины. 1000 м. Финал. Прямая трансляция.

16.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Дания. Предв. этап. Прямая трансляция.

Завтра разыграют медали в скелетоне, здесь в фаворитах чемпионСочи-2014 Александр Третьяков. Фото: РИА Новости

16.50. Скелетон. Мужчины. 4-я, финальная попытка. Прямая трансляция.

17.45. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Латвия. Предв. этап. Группа "С". 2-й тур. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

04.25, 05.55. Скелетон. Женщины. 1-я и 2-я попытки (из 4). Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. США - Чехия. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

04.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Швейцария. Предв. этап. Прямая трансляция.

11.55. Хоккей. Мужчины. Швеция - Словакия. Предв. этап. Группа "С". 2-й тур. Прямая трансляция.

13.55. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

04.25. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

10.55. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 10 000 м. Прямая трансляция.

15.15. Скелетон. Мужчины. 3-я, предпоследняя попытка. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

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