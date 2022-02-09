Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 9 и 10 февраля

9 февраля, среда

"Россия 1"

11.35 - 14.00. Хоккей. Мужчины. Россия - Швейцария. Предв. этап. Группа "В". 1-й тур. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

8.40. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал.

10.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Первый вид. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция.

11.55 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

13.55. Двоеборье. Личный турнир. Финальный вид. Гонка 10 км. Прямая трансляция.

14.30. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

17.45. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция.

19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

"Матч! Страна"

13.55. Шорт-трек (14.00). Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал (14.45). Женщины. 1000 м. Предв. забеги (15.30). Мужчины. 1500 м. Полуфинал (15.45). Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфинал. (16.20). Мужчины. 1500 м. Финал. Прямая трансляция.

9 февраля в борьбу вступает нашамужская сборная по керлингу. Фото: РИА Новости

"Матч! Игра"

07.25. Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Мужчины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.15. Санный спорт. Двойки. Первый заезд. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Двойки. Второй, финальный заезд. Прямая трансляция.

10 февраля, четверг

Первый канал

09.45 - 12.00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем. Прямая трансляция.

"Россия 1"

04.30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. (09.25). 1/8 финала. (09.40). 1/4 финала. (10.00). Полуфинал. (10.15). За 3-е место. Финал. Прямая трансляция.

10.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. Предв. раунд. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.

14.00. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция.

15.15. Коньки. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция.

16.10 - 16.45, 17.45 - 18.30. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-й тур. Прямая трансляция.

16.45. Санный спорт. Эстафета. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

04.25. Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Финал. Прямая трансляция.

05.55. Скелетон. Мужчины. 2-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.

06.55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.

"Матч! Игра!"

04.00. Керлинг. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-1 тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

04.25. Скелетон. Мужчины. 1-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.

05.25. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. 1-й вид . Скоростной спуск. Прямая трансляция.

09.10. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. 2-й вид - слалом. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.