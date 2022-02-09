Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 9 и 10 февраля
9 февраля, среда
"Россия 1"
11.35 - 14.00. Хоккей. Мужчины. Россия - Швейцария. Предв. этап. Группа "В". 1-й тур. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
8.40. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.
09.25. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал.
10.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Первый вид. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция.
11.55 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен.
13.55. Двоеборье. Личный турнир. Финальный вид. Гонка 10 км. Прямая трансляция.
14.30. Перекличка трансляций с олимпийских арен.
17.45. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция.
19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.
"Матч! Страна"
13.55. Шорт-трек (14.00). Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал (14.45). Женщины. 1000 м. Предв. забеги (15.30). Мужчины. 1500 м. Полуфинал (15.45). Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфинал. (16.20). Мужчины. 1500 м. Финал. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
07.25. Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.
15.00. Керлинг. Мужчины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
15.15. Санный спорт. Двойки. Первый заезд. Прямая трансляция.
16.30. Санный спорт. Двойки. Второй, финальный заезд. Прямая трансляция.
10 февраля, четверг
Первый канал
09.45 - 12.00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем. Прямая трансляция.
"Россия 1"
04.30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
07.05. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.
09.25. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. (09.25). 1/8 финала. (09.40). 1/4 финала. (10.00). Полуфинал. (10.15). За 3-е место. Финал. Прямая трансляция.
10.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. Предв. раунд. Прямая трансляция.
11.50. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия. Предв. этап. Группа "С". 1-й тур. Прямая трансляция.
14.00. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция.
15.15. Коньки. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция.
16.10 - 16.45, 17.45 - 18.30. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-й тур. Прямая трансляция.
16.45. Санный спорт. Эстафета. Прямая трансляция.
"Матч! Страна"
04.25. Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Финал. Прямая трансляция.
05.55. Скелетон. Мужчины. 2-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.
06.55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.
"Матч! Игра!"
04.00. Керлинг. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.
16.05. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предв. этап. Группа "А". 1-1 тур. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
04.25. Скелетон. Мужчины. 1-й заезд (из 4-х). Прямая трансляция.
05.25. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. 1-й вид . Скоростной спуск. Прямая трансляция.
09.10. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. 2-й вид - слалом. Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.
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