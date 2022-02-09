Россиянка Паршина вышла в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде
Сноубордистка Александра Паршина примет участие в четвертьфинале в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.
В 1/8 финала россиянка показала второй результат, уступив только представительнице Канады Мериете Один.
Соперницами Паршиной по следующей стадии будут Один, а также Жулия Перейра де Соуза Мабило (Франция) и итальянка Катерина Карпано.
Пробиться в четвертьфинал могли еще три россиянки, но сделать им этого не удалось: Мария Васильцова показала в своем заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская стала четвертой, Кристина Пауль - третьей.
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