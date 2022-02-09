Российские и швейцарские хоккеисты устроили драку в олимпийском матче
Сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0 перед стартом третьего периода в первом матче на Олимпиаде против Швейцарии.
Первые два периода прошли в упорной, напряженной борьбе. На 33-й минуте встречи и вовсе произошла драка.
Форвард нашей команды Дмитрий Воронков пошел тараном на чужие ворота, но ему не удалось затолкать шайбу под щитками вратаря, зато получилась стычка - уже после свистка судьи. У россиян за драку были удалены Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев - Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.
Напомним, что единственный пока гол в этом матче в свой актив записал Антон Слепышев.
Стал известен состав сборной России на гонки классическим стилем
Лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин представят российскую сборную в гонке классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. В соревнованиях у девушек выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева