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09.02.2022 13:29

Российские и швейцарские хоккеисты устроили драку в олимпийском матче

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0 перед стартом третьего периода в первом матче на Олимпиаде против Швейцарии.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Первые два периода прошли в упорной, напряженной борьбе. На 33-й минуте встречи и вовсе произошла драка.

Форвард нашей команды Дмитрий Воронков пошел тараном на чужие ворота, но ему не удалось затолкать шайбу под щитками вратаря, зато получилась стычка - уже после свистка судьи. У россиян за драку были удалены Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев - Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

Напомним, что единственный пока гол в этом матче в свой актив записал Антон Слепышев.

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