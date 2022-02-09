Российские керлингисты уступили США на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по керлингу проиграла США в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Поединок завершился со счетом 6:5 в экстра-энде. В составе нашей команды выступали Евгений Климов, Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб.

В следующем матче в четверг Россия сыграет с Китаем. Встреча начнется в 9:05 по московскому времени.

Напомним, что групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.