Словацкая горнолыжница выиграла золото Олимпиады в слаломе

Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпийских игр в слаломе. Она поднялась с восьмого места после первой попытки. Катарина Линсбергер из Австрии стала серебряным призером. Бронза у швейцарки Венди Хольденер.

Россиянки Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова не смогли пройти во вторую попытку соревнований.