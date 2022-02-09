Словацкая горнолыжница выиграла золото Олимпиады в слаломе
Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпийских игр в слаломе. Она поднялась с восьмого места после первой попытки. Катарина Линсбергер из Австрии стала серебряным призером. Бронза у швейцарки Венди Хольденер.
Россиянки Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова не смогли пройти во вторую попытку соревнований.
Вик Уайлд: Я cовершил в полуфинале ошибку психологического характера
Российский сноубордист Вик Уайлд спустя 8 лет после триумфальных для себя зимних Игр-2014 в Сочи снова на олимпийском пьедестале. В Пекине 35-летний спортсмен, несмотря на все сложности в карьере и личной жизни, завоевал бронзу. В интервью "РГ" он поделился впечатлениями от выступления
Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине
Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой