Стал известен состав сборной России на гонки классическим стилем
Стало известно, кто представит российскую сборную в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.
Как заявила РИА Новости глава федерации лыжных гонок нашей страны Елены Вяльбе, в гонке 11 февраля примут участие Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне, но отказался выходить на спринт. Червоткин стал 36-м в скиатлоне, а для Семикова и Якимушкина "разделка" станет дебютной гонкой в Пекине.
В то же время определился состав женской сборной на классическую гонку на 10 км с раздельным стартом. В соревновании 10 февраля выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.
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