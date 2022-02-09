Стал известен состав сборной России на гонки классическим стилем

Стало известно, кто представит российскую сборную в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Как заявила РИА Новости глава федерации лыжных гонок нашей страны Елены Вяльбе, в гонке 11 февраля примут участие Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне, но отказался выходить на спринт. Червоткин стал 36-м в скиатлоне, а для Семикова и Якимушкина "разделка" станет дебютной гонкой в Пекине.

В то же время определился состав женской сборной на классическую гонку на 10 км с раздельным стартом. В соревновании 10 февраля выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.