Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт

Стали известны биатлонистки, которые представят российскую сборную 11 февраля в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщил РИА Новости старший тренер нашей команды Михаил Шашилов, в соревновании примут участие Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.

Добавим, что в запасе осталась Евгения Буртасова. На гонку от команды можно заявить не более четырех спортсменок.