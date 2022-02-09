Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт
Стали известны биатлонистки, которые представят российскую сборную 11 февраля в спринте на Олимпийских играх в Пекине.
Как сообщил РИА Новости старший тренер нашей команды Михаил Шашилов, в соревновании примут участие Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.
Добавим, что в запасе осталась Евгения Буртасова. На гонку от команды можно заявить не более четырех спортсменок.
Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022
Мужская сборная России открыла олимпийский хоккейный турнир матчем против Швейцарии. Встреча проходит на льду стадиона "Национальный". Россия приехала в Пекин в статусе действующего победителя и намерена завоевать второе золото Игр подряд
Стал известен состав сборной России на гонки классическим стилем
Лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин представят российскую сборную в гонке классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. В соревнованиях у девушек выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева