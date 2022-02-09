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Мужчины. Россия - США. Предварительный этап
09.02.2022 12:29

Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт

Текст: Артур Нанян
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP Фото: Tobias SCHWARZ / AFP

Стали известны биатлонистки, которые представят российскую сборную 11 февраля в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщил РИА Новости старший тренер нашей команды Михаил Шашилов, в соревновании примут участие Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.

Добавим, что в запасе осталась Евгения Буртасова. На гонку от команды можно заявить не более четырех спортсменок.

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