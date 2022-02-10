Без Бурова россияне не добрались до пьедестала в командном турнире по лыжной акробатике

Сборная России считалась фаворитом в командных соревнованиях по лыжной акробатике, но не смогла пробиться даже в финал. Разбираемся, почему.

Лыжная акробатика - самый зрелищный вид фристайла. На скорости до 70 километров в час спортсмен взлетает с трамплина, проделывая в воздухе немыслимые для обычного человека трюки. Кто прыгает выше, совершает трюки сложнее, приземляется увереннее, тот и побеждает. Поверьте, вживую выглядит потрясающе. Но олимпийские соревнования лыжных акробатов мы ждали с нетерпением не только поэтому.

Последний чемпионат мира по лыжной акробатике прошел под диктовку россиян. В личных соревнованиях наши завоевали три медали. Максим Буров - "золото", Павел Кротов и Любовь Никитина - по "бронзе". Потом все трое выиграли еще и командные соревнования. Максим Буров так вообще стал трехкратным чемпионом мира. Естественно, с такими результатами в Пекине можно и нужно было рассчитывать на многое. Но первый же старт, командное соревнование, принес лишь разочарование.

Еще до начала Олимпиады сборная России понесла потери. Из-за травмы в состав не был включен Павел Кротов. А уже в день командного турнира стало известно, что в команду не вошел и Максим Буров, который в этом сезоне находится в потрясающей форме, выиграв четыре из шести этапов Кубка мира.

Как такое оказалось возможным? Пресс-служба Федерации фристайла России прокомментировала факт отсутствия Максима сухо: "У Бурова индивидуальный план подготовки, согласно которому выступление в командных соревнованиях не предусмотрено".

Хочется надеяться, фристайлист выступит хотя бы в личных соревнованиях.

А так получилось, что из того золотого состава на командник вышла только Люба Никитина. Компанию девушке составили ее брат Станислав и брат Максима Бурова Илья. Тоже сильный состав: к примеру, Илья Буров был бронзовым призером Пхёнчхана-2018. Но все же не оптимальный.

На результате это отразилось. Как все происходит. По три человека из каждой команды совершают по прыжку. Оценки, выставленные каждому, суммируются. На самом деле примерную расстановку сил можно прикинуть еще до старта соревнований, сравнив сложность прыжков, заявленных участниками. По этому параметру наши акробаты шли третьими-четвертыми. Но это при безупречном исполнении прыжков. А оно у наших отсутствовало. Тон, так сказать, задала Никитина, ошибившись на приземлении. Затем ошибся Буров. Пожалуй, только Станислав Никитин набрал те баллы, на которые рассчитывал. Чтобы пробиться в финал, среди шести команд нам нужно было занять место не ниже четвертого. Увы, россияне показали только пятый результат и остались за бортом борьбы за медали. Очень обидно. После выступления все трое попытались найти причины провала.

Стандартный вопрос, что же сегодня не получилось?

Илья Буров: Я накосячил свой прыжок, и вот такой результат.

Любовь Никитина: Не справилась психологически, скорее всего. Боролась за свой прыжок до конца. Но совершила ошибку на приземлении. Слишком глубоко присела. Поэтому сильно занизили оценку.

Илья, а вот эта стартовая неудача Любы как-то повлияла на ваш настрой?

Илья Буров: Сейчас можно пенять на все что угодно. В итоге-то не хватило каких-то пяти баллов, чтобы выйти в финал. Опять же, я накосячил.

Стас, у тебя получился лучший прыжок. Наверное, обидно, когда так происходит в команде...

Станислав Никитин: Да, вроде все хорошо сделал. Не хватило баллов ребят. Может, и я мог еще лучше прыгнуть и добрать эти пять баллов. И мы прошли бы в финал. А сегодня так сложилось. Очень обидно. Рассчитывали на победу, а повернулось все так. Странно и удивительно для меня. Мы все в шоке.

Это все же не последний для вас старт...

Илья Буров: Да, еще личные соревнования. Будем настраиваться на них.

Что можно сделать за пару дней? Может, в голове что-то переключить?

Станислав Никитин: Да нет, все есть. Программа напрыгана. Самое главное, психологически настроены. Тем более, за плечами три Олимпиады. А сейчас так, по щелчку, провалиться. Обидно.

Сколько нужно времени, чтобы забыть про это выступление?

Станислав Никитин: Я готов прыгать хоть завтра. Я очень расстроился и хочется это перекрыть.

Илья, сегодня все ждали Максима Бурова. Он вообще здесь, в Пекине?

Илья Буров: Вопрос к тренерскому штабу.