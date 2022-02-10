Елена Вяльбе: Если бы Наташа проиграла больше, было бы не так обидно

Вроде бы плотные результаты у наших, все рядом финишировали. Можно говорить о стабильности?

Елена Вяльбе: Стабильность, конечно, - признак мастерства. Но понятно, что если бы Наташа проиграла сегодня даже три секунды, то было бы не так обидно, как эти доли секунды.

Помните что-то более обидное?

Елена Вяльбе: Наверное, и не вспомню. Наверное, только когда Бельмондо уступила мне в 1997 году (на чемпионате мира в Тронхейме Елена Вяльбе опередила итальянку Стефанию Бельмондо на пять десятых секунды - прим. "РГ"). Но сейчас я понимаю Наталью, она не хочет никаких контактов.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Как теперь психологически восстановить Наталью?

Елена Вяльбе: На все надо время. Все пройдет, завтра выйдет на тренировку. А вообще могу сказать, что тактически Юля лучше всех провела эту гонку. Да и Татьяна неплохо. Хотя, мне кажется, Таня могла поспокойнее начать свою гонку. Девчонки начали очень быстро. Но тут горы и такой снег. Все очень коварно. Не знаю, откуда уж там Йохауг сумела найти в себе силы.

За кого вы болели больше? За Йохауг или за Нисканен?

Елена Вяльбе: Я? Ни за кого. А что мне с того. Мне было все равно.

Вы говорили, что по итогам "разделки" определите состав на эстафету. Можете его уже назвать?

Елена Вяльбе: Нет.