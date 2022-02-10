Лондонский "Челси" вышел в финал клубного чемпионата мира

Лондонский "Челси" обыграл "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) со счетом 1:0 благодаря голу Ромелу Лукаку и вышел в финал клубного чемпионата мира, проходящего в Эмиратах. В решающем матче в субботу "синие" встретятся с бразильским "Палмейрасом".

Нынешний розыгрыш клубного ЧМ - исторический. Он станет последним в привычном формате, поскольку позже соревнования будут расширены до 24 команд и будут проводиться раз в четыре года, сменив Кубок конфедераций.

По традиции главным фаворитом турнира является победитель европейской Лиги чемпионов. В данном случае - "Челси". К слову, "пенсионеры" еще ни разу не завоевывали этот трофей. У них был неплохой шанс в 2012 году, но в финале англичане неожиданно уступили бразильскому "Коринтиансу" - 0:1.

- Когда ты участвуешь в таком форуме, то единственное, что тебя волнует, - это победа. Возможно, если ты не играешь в нем, у тебя слегка прохладное отношение к этому турниру. Это мое личное мнение, может, я ошибаюсь, - отметил перед вылетом в Эмираты рулевой "Челси" Томас Тухель.

С момента первого розыгрыша клубного ЧМ только два представителя английской Премьер-лиги - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" - завоевывали престижный кубок. У "Челси" есть неплохая возможность стать третьим в этом списке и вслед за триумфом в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА выиграть еще один титул.

"Челси" еще ни разу не выигрывал клубный ЧМ

- Такой шанс выпадает не каждый день. Думаю, излишне как-то дополнительно мотивировать футболистов. Все прекрасно понимают, что нужно делать, - подытожил Тухель.

Еще одна причина, по которой стоит следить за клубным ЧМ, - судейство. На турнире в Эмиратах произошло историческое событие - на нем впервые использовали систему полуавтоматического определения офсайда. С помощью новейшей технологии был отменен гол футболиста "Аль-Джазиры" (ОАЭ) Зайеда Аль-Амери в ворота "Пираэ". Без каких-либо задержек судьи VAR увидели на экране, что сразу несколько "игровых частей тела" атакующего футболиста находятся за линией вне игры.

5 миллионов долларов заработает победитель клубного чемпионата мира

Прежде всего эта система отличается от нынешней скоростью и точностью. Она активно применяется во второстепенных соревнованиях под эгидой ФИФА, а конечной целью является ее внедрение на чемпионате мира-2022 в Катаре. В ее основе - искусственный интеллект и 12 камер (частота - 50 кадров в секунду), в том числе и подвижных, располагающихся на боковой линии. Вместе с нейросетью, определяющей части тела игроков, они формируют 3D-картинку момента и в спорных эпизодах дают четкий ответ, был офсайд или нет. Судьи на мониторе видят поле, мяч и модели футболистов. Если система успешно пройдет тестирование, отпадет необходимость рисовать офсайдные линии вручную. Выходит, будет устранена главная уязвимость VAR.

Но что важно - новая технология не заменяет рефери, она лишь дает им новый источник информации, экономя время и страхуя от ошибок. Окончательное решение все равно остается за судьей. Запустить новую систему в клубном футболе планируют начиная с сезона 2023/24. Список соревнований пока не определен, однако, скорее всего, технология будет как в еврокубках, так и в топовых национальных первенствах.

Между тем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду переживает небольшой кризис: в пяти матчах в 2022 году португалец не отметился результативными действиями и повторил свою худшую серию без забитых мячей.

В последний раз Роналду не мог поразить ворота соперников в пяти встречах подряд за свой клуб аж в 2010 году, когда он еще выступал за мадридский "Реал". Еще одна интересная статистика: Роналду не забил ни в одной из последних десяти встреч английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых выходил на замену. Вот и в игре 23-го тура на выезде против "Бернли" португалец появился на поле после перерыва, но помочь своей команде добыть победу так и не сумел (1:1).

Разумеется, у главного тренера "МЮ" Ральфа Рангника не могли не поинтересоваться, почему он оставил своего лучшего бомбардира на скамейке. Немецкий специалист признался: дело не в травме или плохом самочувствии. "Недавно мы противостояли "Бернли" и знаем, что на первых порах против этой команды приходится много бегать, бороться за подборы. Мы начали с Кавани, поскольку силовая игра больше подходит ему, нежели Криштиану", - отметил Рангник.