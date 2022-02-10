Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 11, 12 и 13 февраля

11 февраля, пятница

"Первый"

06.55. Хоккей. Мужчины. Россия - Дания. Предварительный этап. Группа "В". 2-й тур. Прямая трансляция.

11.45. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км. Прямая трансляция.

"Россия 1"

09.55. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км классическим стилем, раздельный старт. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

09.00. Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "В". 2-й тур. Прямая трансляция.

14.00. Шорт-трек. (14.00). Женщины. 1000 м. Четвертьфинал. (14.20). Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. (14.55). Женщины. 1000 м. Полуфинал. (15.05). Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфинал. (15.35). Женщины. 1000 м. Финал. Прямая трансляция.

16.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Дания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

16.50. Скелетон. Мужчины. Четвертая, финальная попытка. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

04.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Прямая трансляция.

11.55. Хоккей. Мужчины. Швеция - Словакия. Предварительный этап. Группа "С". 2-й тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

10.55. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 10 000 м. Прямая трансляция.

15.15. Скелетон. Мужчины. Третья, предпоследняя попытка. Прямая трансляция.

12 февраля, суббота

"Первый"

11.45. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км. Прямая трансляция.

14.00. Фигурное катание. Танцевальные пары. Ритм-танец (короткий танец). Прямая трансляция.

"Россия 1"

10.25. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая трансляция.

16.00. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Предварительный этап. Группа "В". Третий, заключительный тур. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.00. Керлинг. Женщины. Россия - Южная Корея. Предварительный этап. Прямая трансляция.

04.55. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. Плей-офф. Третий четвертьфинал. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

11.50. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция.

13.55. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Личный турнир. Большой трамплин. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

15.35. Керлинг. Женщины. Россия - Япония. Предварительный этап. Прямая трансляция.

16.50. Скелетон. Женщины. Четвертая, финальная попытка. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

07.05. Хоккей. Мужчины. Канада - США. Предварительный этап. Группа "А". Второй тур. Прямая трансляция.

11.55. Хоккей. Мужчины. Германия - Китай. Предварительный этап. Группа "А". Второй тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.15. Скелетон. Женщины. Третья, предпоследняя попытка. Прямая трансляция.

13 февраля, воскресенье

"Первый"

09.45. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая трансляция.

12.00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км. Прямая трансляция.

04.05 (в ночь с 13 на 14 февраля). Фигурное катание. Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец. Прямая трансляция.

"Россия 1"

13.40. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Италия. Предварительный этап. Прямая трансляция.

11.35. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Швеция. Предварительный этап. Группа "С". Третий, заключительный тур. Прямая трансляция.

14.00. Шорт-трек. (14.05, 14.25). Мужчины. 500 м. 1/4 финала, 1/2 финала. (14.35). Женщины. Эстафета 3000 м. Финал. (15.10). Мужчины. 500 м. Финал. Прямая трансляция.

15.55. Скоростной бег на коньках. (16.00). Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфинал. (16.55). Женщины. 500 м. Прямая трансляция.

17.45. Хоккей. Мужчины. США - Германия. Предв. этап. Группа "А". Третий тур. Прямая трансляция (с 3-го периода).

"Матч! Игра"

07.05. Хоккей. Мужчины. Словакия - Латвия. Предварительный этап. Группа "С". Третий тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

05.15. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка (из двух). Прямая трансляция.

08.40. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.