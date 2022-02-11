Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности Валиевой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) высказала позицию по делу Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещенной вещество.

- Федерация не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, - говорится в заявлении на официальном сайте ФФККР. - Приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку.

Напомним, что после победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. Эту информацию подтвердило Международное агентство тестирования (ITA). Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение, но спортсменка успешно его опротестовала. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ИСУ) будут обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (КАС). Выездная панель КАС рассмотрит дело Камилы Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Играх, который стартует в Пекине 15 февраля. До тех пор фигуристка может тренироваться без ограничений.

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем заявлении подчеркнул, что все остальные тесты спортсменки, в том числе взятые на чемпионате Европы и на Олимпиаде, были отрицательными. ОКР приложит все силы, чтобы защитить права и интересы Камилы Валиевой и других участников командного турнира и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.