Футболист "Динамо" Захарян рассказал об угрозах фанатов "Спартака"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал о сообщениях в социальных сетях от болельщиков "Спартака" после дерби в октябре прошлого года (2:2).

В том матче футболисты обеих команд устроили потасовку. Все началось с нарушения правил Захаряна на Максимилиане Коффрие. Завязалась драка, по итогам которой арбитр показал желтые карточки Захаряну, его одноклубнику Вячеславу Грулеву, а также спартаковцам Георгии Джикии и Самуэлю Жиго.

"В игре со "Спартаком" я сфолил, началась стычка. После этого болельщики соперника писали мне: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", - приводит слова Арсена "Спорт-Экспресс".