Матвиенко поддержала Валиеву: Камила, мы с тобой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и допустила причастность западных спецслужб к инциденту на Играх в Пекине.
Напомним, Валиева и другие победители соревнований в команде до сих пор не получили свои олимпийские золотые медали, поскольку у организаторов возникли сомнения в допинг-пробе нашей одиночницы, которую та сдала еще 25 декабря.
"Камила Валиева неоднократно сдавала тесты и до, и после 25 декабря. И на чемпионатах мира и Европы в январе, и на Олимпиаде. Все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте, это факт", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
"Ситуация выглядит сомнительной и вызывает вопросы", - отметила спикер. Один из них - почему информацию о допинг-пробе озвучили не в декабре, а сейчас, после победы российских фигуристов в команде.
Если принять во внимание появившиеся в последние дни разговоры о применении "акта Родченкова", то за ситуацией угадываются игры спецслужб - "понятно, каких", заявила глава СФ.
Матвиенко уверена, что российские спортивные чиновники и юристы сделают все возможное, чтобы доказать абсурдность обвинений против Валиевой, отстоять доброе имя российского спорта и защитить фигуристку.
"А нам, российским болельщикам, считаю, нужно поддержать Камилу в этой ситуации, - заявила глава Совфеда. - Хочу сказать: Камила, мы с тобой!"
Валентина Матвиенко добавила, что для нее Камила Валиева, несмотря ни на что, остается лучшей в мире.
Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей
Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов