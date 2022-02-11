Матвиенко поддержала Валиеву: Камила, мы с тобой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и допустила причастность западных спецслужб к инциденту на Играх в Пекине.

Напомним, Валиева и другие победители соревнований в команде до сих пор не получили свои олимпийские золотые медали, поскольку у организаторов возникли сомнения в допинг-пробе нашей одиночницы, которую та сдала еще 25 декабря.

"Камила Валиева неоднократно сдавала тесты и до, и после 25 декабря. И на чемпионатах мира и Европы в январе, и на Олимпиаде. Все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте, это факт", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

"Ситуация выглядит сомнительной и вызывает вопросы", - отметила спикер. Один из них - почему информацию о допинг-пробе озвучили не в декабре, а сейчас, после победы российских фигуристов в команде.

Если принять во внимание появившиеся в последние дни разговоры о применении "акта Родченкова", то за ситуацией угадываются игры спецслужб - "понятно, каких", заявила глава СФ.

Матвиенко уверена, что российские спортивные чиновники и юристы сделают все возможное, чтобы доказать абсурдность обвинений против Валиевой, отстоять доброе имя российского спорта и защитить фигуристку.

"А нам, российским болельщикам, считаю, нужно поддержать Камилу в этой ситуации, - заявила глава Совфеда. - Хочу сказать: Камила, мы с тобой!"

Валентина Матвиенко добавила, что для нее Камила Валиева, несмотря ни на что, остается лучшей в мире.