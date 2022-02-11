Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии

Мужская сборная России по керлингу в третьем матче олимпийского турнира уступила команде Швейцарии - 3:6.

Сборная России, в составе которой выступают скип Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и запасной Даниил Горячев, начала встречу неудачно и уступала 0:3. Счет удалось сравнять, но швейцарская команда все же вырвала победу - 6:3.

Для сборной России этот матч был третьим на турнире. В первом россияне уступили американцам 5:6, во втором со счетом 7:4 был обыгран Китай.

Из 10 команд в плей-офф по итогам кругового турнира выйдут 4 сильнейшие команды.