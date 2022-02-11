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11.02.2022 07:32

Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии

Текст: Максим Домчев
Сергей Глухов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сергей Глухов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Сергей Глухов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мужская сборная России по керлингу в третьем матче олимпийского турнира уступила команде Швейцарии - 3:6.

Фото: AP Photo/Brynn Anderson
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Сборная России, в составе которой выступают скип Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и запасной Даниил Горячев, начала встречу неудачно и уступала 0:3. Счет удалось сравнять, но швейцарская команда все же вырвала победу - 6:3.

Для сборной России этот матч был третьим на турнире. В первом россияне уступили американцам 5:6, во втором со счетом 7:4 был обыгран Китай.

Из 10 команд в плей-офф по итогам кругового турнира выйдут 4 сильнейшие команды.

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